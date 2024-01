Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

53879 Euskirchen (ots)

Am 06.01.2024, gegen 12.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Euskirchener mit seinem E-Scooter die Kölner Straße in Euskirchen. Auffällig war, dass der Betroffene stark zitterte und einen sehr unruhigen Eindruck machte. Es bestand der Verdacht, dass der Betroffene Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Betroffenen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500,- EUR, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

