Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Gefährdung des Straßenverkehrs bei Trunkenheitsfahrt - Polizeiinspektion Neuwied sucht mögliche Geschädigte und Zeugen

B256, Straßenhaus - Neuwied (ots)

Am heutigen Donnerstag wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer eine mögliche Trunkenheitsfahrt gemeldet. Dabei befuhr ein schwarz-roter Lkw samt Anhänger die B256 von der A3 kommend über Straßenhaus nach Neuwied. Immer wieder kam der Lkw von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer abbremsen oder ausweichen mussten. Im weiteren Verlauf fuhr der Lkw auf die B42 in Fahrtrichtung Bendorf auf, wo ein weiterer Pkw dem in Schlangenlinien fahrendend Lkw ausweichen und die Fahrspur wechseln musste. Der Mitteiler folgte dem Lkw bis zum Eintreffen der Polizei im Industriegebiet Distelfeld. Bei dem Fahrzeugführer konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden. Aufgrund der bislang vorliegenden Erkenntnisse wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Führerschein des Fahrers wurde vorläufig einbehalten. Die ermittelnde Polizeidienststelle ist nun auf der Suche nach möglichen Geschädigten, die zwischen 13:15 und 14:00 Uhr aufgrund des Fahrmanövers des Lkw-Fahrers ausweichen oder abbremsen mussten, oder in einer anderen Art gefährdet wurden. Ebenso bittet man Zeugen, sich ebenfalls bei der Polizeiinspektion Neuwied zu melden.

