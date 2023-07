POL-PDWIL: Diebstahl aus Transporter

Prüm (ots) - In der Zeit vom 05.07.2023, 18:00 Uhr bis 06.07.2023, 18:00 kam es zu einer illegalen Müllablagerung in einem Waldstück zwischen Oberlauch und Schloßheck. Hierbei wurden mehrere Möbelstücke, welche offensichtlich zu einer Küche gehörten, durch bislang unbekannte Personen an einem Feldweg abgeladen und dort entsorgt. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Verantwortlichen dauern aktuell an. Personen, ...

