POL-PDWIL: Illegale Müllablagerung bei Oberlauch

Olzheim (ots) - Am Sonntag, den 09.07.2023, zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr, kam es in der Straße "In der Mittelbach" in Olzheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter, vermutlich heller PKW touchierte den parkenden PKW. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizei Prüm Telefon: 06551-9420 ...

