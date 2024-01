Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 08.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Ermittler bitten um Unterstützung - Zeugen gesucht++

Leer - Ermittler bitten um Unterstützung - Zeugen gesucht

Straftaten, die bei der Polizei angezeigt werden, gehen anschließend bei der Polizei in den Zentralen Kriminaldienst, um dort ausermittelt zu werden. Bei den folgenden Ermittlungen werten die Ermittler die Spuren aus, vergleichen Zeugenaussagen mit dem festgestellten Tathergang und können so die meisten Taten klären. Manchmal fehlt aber ein Puzzlestück und die Suche nach weiteren Zeugen ist unumgänglich. In den nachfolgenden Sachverhalten bitten die Ermittler der Polizeiinspektion Leer/Emden um Unterstützung und bitten mögliche Zeugen eventuell noch nicht bekannte Hinweise an die Polizei Leer zu geben. Zum einen wird in einigen Verfahren bezüglich Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen ermittelt: Am 18.12.2023 kam es in der Ringstraße zu einer Sachbeschädigung an einem grauen Pkw VW Passat, bei welchem die Seitenscheibe auf der Fahrerseite zerbrochen wurde. Das Fahrzeug war in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:20 Uhr auf dem Parkplatz des Straßenverkehrsamtes abgestellt. Da keine Gegenstände aus dem Pkw entwendet wurden, wird ein versuchter Diebstahl nicht angenommen. Am 27.12.2023 wurde gemeldet, dass ein schwarzer Pkw BMW in der Großstraße beschädigt wurde. Unbekannte Täter fügten dem Fahrzeug in der Zeit von 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr erhebliche Lackkratzer auf der gesamten Beifahrerseite zu. Am 29.12.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Pkw Daimler-Benz, welcher auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Heisfelder Straße abgestellt war. Die Spuren deuten darauf hin, dass der Pkw an der Fahrerseite mittels eines Einkaufswagen beschädigt wurde. Weitere Zeugen werden zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw gesucht, welche sich am Silvesterabend kurz vor Mitternacht zugetragen hat. Unbekannte Täter schlugen mit einem Stein auf den Kofferraumdeckel eines schwarzen Ford Mustang, welcher in der Hafenstraße im rückwärtigen Bereich eines Gebäudes abgestellt worden war.

Ebenfalls werden Zeugen nach einem schweren Fall des Diebstahls gesucht. In der Zeit vom 29.11.2023 06:45 Uhr bis zum 30.11.2023 kam es in der Straße Harderwykensteg zu dem Diebstahl aus einem Schuppen. Unbekannte Täter entwendeten dort einen Laubbläser und eine elektrische Heckenschere. In der Zeit von 10.12.2023, 18:00 bis zum 11.12.2023, 08:15 Uhr versuchten unbekannte Täter einen Bauwagen an der Schillerstraße aufzuhebeln. Die Täter brachen zwar die angebrachten Schlösser auf, scheiterten aber beim weiteren Versuch, die Tür zu öffnen, so dass kein Diebesgut entwendet wurde. Des Weiteren wird in einem am 03.Januar angezeigten Fall nach Zeugen gesucht, die eine unberechtigte Person im Kleingartenverein Westerhammrich gesehen hat, welche auf einer Parzelle eine Kupferdachrinne entwendete. Die Tatzeit soll zwischen dem 22.12 und dem 28.12.2023 liegen. Abschließend werden noch Zeugen zu Diebstählen aus Kraftfahrzeugen gesucht. In einem Fall kam es 09.12.2023 zu einer Anzeige bei welcher die Geschädigten angaben, dass ihr grauer Pkw VW Tiguan, welcher an einem Einkaufszentrum in der Nüttermoorer Straße in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr geparkt, auf derzeit unbekannte Art und Weide geöffnet wurde. Unbekannte Täter entwendeten aus dem Pkw einen dreistelligen Geldbetrag und ein Mobiltelefon. Am 06.12.2023 kam es gegen 10:15 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw, als eine 73-jährige Frau von dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Papenburger Straße losfahren wollte. Eine unbekannte männliche Person öffnete die Beifahrertür des Pkw und entwendet die auf dem Beifahrersitz abgestellt Handtasche der Frau. Diese erschreckte sich und fuhr nach Hause, von wo aus sie dann die Polizei verständigte. Tatsächlich konnte die Tasche auf dem Parkplatz ca. 2 Stunden später wieder aufgefunden werden. Trotzdem werden noch Hinweise zu dem Täter gesucht. Und es werden noch Zeugen gesucht zu einem Vorfall, bei welchem am 21.12.2023 in den frühen Morgenstunden zwei Zustellungsfahrzeuge der Post auf dem Firmengelände am Bahnhofsring durch unbekannte Täter durchwühlt wurden. Allerdings waren die Fahrzeuge noch nicht beladen, so dass kein Diebesgut entwendet wurde.

