POL-S: 15-Jährige gestürzt und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwoch (13.12.2023) einen 20-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, einen 25-Jährigen an der Straße In der Ziegelklinge mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Der 20-Jährige war gegen 16.45 Uhr gemeinsam mit seiner 22-jährigen Freundin zu Fuß an der Straße In der Ziegelklinge unterwegs, als der 25-jährige Ex-Freund der Frau mit weiteren ...

