POL-RT: Brand; Nach Verkehrsunfall verstorben; Auseinandersetzung; Einbruch; Tote Katzen in Altkleidercontainer; Verkehrsunfälle; Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Kaminbrand

Ein Kaminbrand hat am Donnerstagnachmittag im Hitzenstaudenring die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Kurz vor 16.30 Uhr ging bei der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über den Brand ein. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Auch eine Rettungswagenbesatzung war vor Ort, wurde glücklicherweise jedoch nicht benötigt. Die Hausbewohner hatten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte bereits selbstständig in Sicherheit begeben. Ein Schornsteinfeger kümmerte sich um die Reinigung des Kamins. Ob Sachschaden entstand ist derzeit noch nicht bekannt. (rd)

Gomadingen (RT): Heranwachsender nach Verkehrsunfall verstorben

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 30.11.2023 / 11.49 Uhr

Der 18-Jährige, der bei einem Verkehrsunfall am 29.11.2023 schwere Verletzungen erlitten hatte und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden war, ist am Donnerstag (07.12.23) verstorben. Wie bereits berichtet, war es am 29.11.2023 im Einmündungsbereich der L 247 in die L 230 zur Kollision zwischen einem mit fünf Personen besetzten Seat und einem Lkw gekommen. Dabei waren sechs Personen zum Teil schwer verletzt worden. Darunter auch ein 18 Jahre alter Mitfahrer im Seat. Der Heranwachsende erlag am Donnerstagabend in einer Klinik seinen schweren Verletzungen. (mr)

Esslingen (ES): In Streit geraten

Aufgrund eines Streits zweier Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft sind Rettungsdienst und Polizei am Donnerstagabend in die Zeppelinstraße nach Oberesslingen ausgerückt. Dort soll gegen 19.30 Uhr ein 21-Jähriger einen 23-Jährigen beleidigt und mit einem Messer angegangen haben. Verletzt wurde niemand. Der 21-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Er sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Ein Einbrecher hat am Donnerstag in Hegensberg sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 21.15 Uhr drang der Täter sowohl im Ina-Seidel-Weg als auch in der Oberesslinger Straße gewaltsam in ein Wohnhaus ein und suchte im Inneren nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Kriminelle im Ina-Seidel-Weg etwas Bargeld. Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Esslingen (ES): Tote Katzen in Altkleidercontainer entdeckt (Zeugenaufruf)

Mehrere tote Katzen hat der Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens beim Entleeren eines Altkleidercontainers in der Esslinger Gartenstadt am Donnerstagvormittag entdeckt. Der Mann fand gegen elf Uhr beim Leeren des Containers im Pfostenackerweg bei Gebäude 99 in Oberesslingen vier tote Tiere und verständigte daraufhin die Polizei. Beamte des dafür zuständigen Sachbereichs Gewerbe und Umwelt übernahmen die Ermittlungen und brachten die Kadaver zum Veterinäramt Esslingen. Eine Tierärztin untersuchte die äußerlich unverletzten Katzen und äußerte den Verdacht, dass sie vergiftet wurden. Daraufhin kamen die Kadaver zum chemischen und veterinärärztlichen Untersuchungsamt, um die genaue Todesursache festzustellen.

Unter der Telefonnummer 07153/3070 bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die in dieser Woche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Altkleidercontainers gemacht haben. Dieser wurde zuletzt am Montagvormittag (04.12.2023) geleert. Weiterhin wird um Hinweise zu Katzenbesitzern gebeten, die plötzlich mehrere Tiere nicht mehr haben. (ms)

Esslingen (ES): Gestürzter Radfahrer

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem E-Bike am Donnerstagvormittag auf der Wehrneckarstraße erlitten. Der 78-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit gegen einen sich unter der Inneren Brücke befindlichen Poller und stürzte zu Boden. Eine aufmerksame Zeugin sah das Unglück, kümmerte sich um den Senior und verständigte den Rettungsdienst. Der Mann wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem E-Bike war ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden. (ms)

Nürtingen (ES): Gestürzte Radfahrerin (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Unfall mit einer Radfahrerin am Donnerstagmorgen in der Max-Eyth-Straße sucht das Polizeirevier Nürtingen. Die 17-Jährige fuhr gegen 7.20 Uhr in Richtung Kreisverkehr, als vor ihr ein weißer Pkw aus einer Hofausfahrt auf Höhe der Hausnummer 51 rückwärts auf die Straße fuhr. Im Zuge der darauffolgenden Bremsung stürzte die Jugendliche und verletzte sich ersten Erkenntnissen nach leicht. Der unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr fort. Am Rad entstand augenscheinlich geringfügiger Sachschaden. Nun werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 bei der Polizei zu melden. (jp)

Beuren (ES): Pkw contra Fußgängerin

Eine derzeitigen Erkenntnissen nach schwer verletzte Fußgängerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag auf der Metzinger Straße zugetragen hat. Eine 71-jährige Lenkerin eines Toyota fuhr gegen 13.45 Uhr von Beuren in Richtung Neuffen. Die 87 Jahre alte Fußgängerin überquerte zu dieser Zeit die Fahrbahn, als sie mit dem rechten Außenspiegel des Fahrzeugs zusammenstieß und hierdurch zu Fall kam. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Fußgängerin daraufhin in eine Klinik gebracht. Am Außenspiegel entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

Wendlingen (ES): Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt der Polizeiposten Wendlingen gegen einen 66-Jährigen. Eine 40-jährige Frau meldete sich am Donnerstagnachmittag bei der Polizei, nachdem sie den Mann gegen 16 Uhr im Bereich einer Schule in der Bismarckstraße mit entblößtem Glied gesehen und daraufhin angesprochen hatte. Im Verlauf der daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnte der 66-Jährige vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. (jp)

Tübingen (TÜ): Vorrang missachtet

Die Missachtung des Vorrangs des Gegenverkehrs könnte den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines Verkehrsunfalls gewesen sein, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Eugen-Bolz-Straße ereignet hat. Eine 40-jährige Fahrerin eines VW war gegen 14.20 Uhr in Richtung Tübingen unterwegs und wollte in die Sengentalstraße abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich einen entgegenkommenden 62 Jahre alten Mountainbikefahrer. Versuche des Radfahrers, die Kollision zu verhindern, scheiterten, woraufhin er stürzte und sich derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzte. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird in Summe auf rund 2.000 Euro geschätzt. (jp)

Dettenhausen (TÜ): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Ein Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Dettenhausen entstanden. Eine 23-Jährige war gegen elf Uhr mit einem Audi auf der Schulstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Tübinger Straße nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 82 Jahre alten Frau. Sie wollte mit ihrer A-Klasse von der Schönbuchstraße herkommend geradeaus in die Schulstraße weiterfahren. Beide Fahrerinnen waren bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren. Die 23-Jährige gab an, dass sie von der Sonne geblendet wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw der Seniorin zur Seite abgewiesen und überfuhr eine Verkehrsinsel. Im Anschluss touchierte der Mercedes noch den Renault einer 74-Jährigen, überfuhr eine angrenzende Mauer und stieß gegen einen Busch. Der Audi und der Mercedes waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

Albstadt (ZAK): Unfall beim Abbiegen (Zeugenaufruf)

Zur Kollision zweier Autos ist es am Donnerstagabend in Ebingen gekommen. Gegen 19.30 Uhr wollte ein 37 Jahre alter Mann mit einem Ford von der Berliner Straße (B 463) nach links in die Zieglerstraße abbiegen. Zeitgleich war ein 83-jähriger Mercedes-Lenker auf der Berliner Straße entgegenkommend in Richtung Lautlingen unterwegs. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Pkw zusammen, wobei sich eine 66 Jahre alte Mitfahrerin im Ford ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die beiden Autos, an denen sich der Gesamtschaden auf circa 11.000 Euro belaufen dürfte, mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme gaben beide Fahrer an, bei Grün in den Einmündungsbereich eingefahren zu sein. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07432/955-0 an das Polizeirevier Albstadt. (mr)

Hausen am Tann (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 23-Jährige war kurz vor 17.30 Uhr auf der K 7170 von Ratshausen herkommend unterwegs, als der Toyota zu weit nach rechts geriet und eine Böschung hinunterfuhr. Anschließend stieß der Pkw gegen einen Baum. Beim Unfall erlitt der 23-Jährige augenscheinlich leichte Verletzungen. Mit dem Rettungswagen wurde er nachfolgend in eine Klinik gebracht. Am Toyota dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro entstanden sein. (mr)

Rangendingen (ZAK): Unfall mit Pferden

Zwei entlaufene Pferde haben am Donnerstagnachmittag auf der L 391 zu einem Unfall geführt. Ein 23-jähriger VW-Lenker sowie ein 72 Jahre alter Lenker eines Dacia befuhren gegen 17 Uhr die Landesstraße in Richtung Hirrlingen, als vor ihnen unvermittelt zwei Pferde die Fahrbahn querten. Ein Pferd zog hierbei einen Zaun hinter sich her. Das Pferd kollidierte daraufhin mit der Fahrzeugfront des Dacia. Der VW wurde durch den Zaun beschädigt. Die Pferde flüchteten anschließend in Richtung Höfendorf. Der Sachschaden an den beiden Pkw wird auf etwa 4.500 geschätzt. Das unverletzte Pferd wurde zeitnah nach dem Unfall in Hirrlingen festgestellt. Das zweite Pferd konnte am Folgetag aufgefunden werden. Über dessen Verletzungen ist derzeit nichts bekannt. (jp)

Burladingen (ZAK): Mit Gegenverkehr kollidiert

Bisherigen Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Kornbühlstraße im Stadtteil Salmendingen erlitten. Die 75-jährige Citroen-Lenkerin befuhr gegen 13.40 Uhr die Baumgärtenstraße in Richtung Kornbühlstraße. An der dortigen Einmündung kam es zur Kollision mit einer 69-jährigen Ford-Lenkerin, die sich zu diesem Zeitpunkt ortseinwärts auf der Kornbühlstraße befand. Die durch den Aufprall verklemmte Fahrertür des Citroen musste durch die Feuerwehr, die sich mit vier Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort befand, geöffnet werden. Die 75-Jährige wurde im Anschluss nach medizinischer Behandlung und Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 12.000 Euro geschätzt. (jp)

