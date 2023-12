Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frau belästigt; Brände; Einbruch in Firma; Verkehrsunfälle; Sachbeschädigungen

Reutlingen (ots)

Junge Frau belästigt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten in Pliezhausen fahndet derzeit nach zwei Unbekannten, die am Dienstagmorgen eine junge Frau belästigt haben. Die 19-Jährige befand sich kurz nach acht Uhr in einem Omnibus der Linie 1, als sie von einem der Männer mehrfach unsittlich berührt wurde. Dies wurde vom ebenfalls unbekannten Begleiter offenbar mit dem Handy aufgenommen. Der Begleiter verließ den Linienbus später auf Höhe eines Kaufhauses in der Karlstraße. Die Geschädigte stieg an der Planie aus dem Fahrzeug aus. Der Haupttäter ist circa 22 Jahre alt, schlank und hat dunkle, kurze Haare. Er war mit einer schwarzen Hose sowie einer grauen Winterjacke bekleidet und trug eine Brille mit blauem Rahmen. Sein Begleiter dürfte unwesentlich älter sein, ist ebenfalls von schlanker Statur und ungefähr 175 Zentimeter groß. Er hat kurze, blonde Haare und war mit einer blauen Hose sowie einer grünen Winterjacke bekleidet. Auch er trug eine Brille. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Gesuchten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07127/939240-0 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Küchenpapier in Brand geraten

Ein ausgelöster Rauchmelder hat am Dienstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Sebastian-Kneipp-Straße auf den Plan gerufen. Kurz nach 22 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brandalarm aus einer Obergeschosswohnung in einem dortigen Mehrfamilienhaus gemeldet. Wie sich vor Ort herausstelle, war in der Wohnung einer Seniorin aus noch unbekannter Ursache Küchenpapier in Brand geraten. Nachbarn löschten es. Die Feuerwehr lüftete im Anschluss die verrauchte Wohnung. Die Seniorin wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ein Schaden an der Wohnung entstand nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. (rd)

Pliezhausen (RT): Einbruch in Firmengebäude

In eine Firma in der Karl-Benz-Straße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Über ein Fenster gelangte der Unbekannte ins Innere des Gebäudes und suchte dort nach Stehlenswertem. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Pliezhausen ermittelt. (rd)

Köngen (ES): Rollerfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer bei einem Sturz am Dienstagabend in der Bahnhofstraße erlitten. Der 43-Jährige war gegen 19.30 Uhr mit seinem Zweirad vom Gelände einer Tankstelle aus auf die Bahnhofstraße in Richtung Denkendorf gefahren. Wenige Meter später kollidierte der Rollerfahrer mit einer Querungsinsel und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Weil ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen Wert von rund einer Promille lieferte und sich zudem Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung des Fahrers ergaben, musste er im Krankenhaus Blutproben abgeben. Sein Führerschein, den er eigenen Angaben zufolge verloren hatte, konnte nicht beschlagnahmt werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (rd)

Nürtingen (ES): Fahrzeug mehrfach überschlagen

Nicht angepasste Geschwindigkeit ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, welcher sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der B313 ereignet hat. Gegen 23.50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Opel-Corsa-Lenker die B313 in Fahrtrichtung Nürtingen. Auf Höhe der Einmündung zur K1231 kam das Fahrzeug auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Nachfolgend überschlug sich der Corsa mehrfach und blieb circa 15 Meter neben der Fahrbahn auf einer Pferdekoppel liegen. Der Pkw-Lenker konnte selbstständig das Fahrzeug verlassen, erlitt bei dem Unfall jedoch leichte Verletzungen. Durch den angeforderten Rettungsdienst wurde der 28-Jährige in eine nahegelegene Klinik eingeliefert. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Ob weitere Schäden entstanden sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Bergung des Opel durch ein Abschleppunternehmen musste zur Nachtzeit abgebrochen werden und wird im Laufe des Mittwochvormittags mittels eines Krans durchgeführt. (jg)

Tübingen (TÜ): Auf geparkte Fahrzeuge aufgefahren

Ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls, welcher sich am frühen Mittwochmorgen in Tübingen ereignet hat. Gegen zwei Uhr befuhr ein 67-jähriger Renault Twingo-Lenker die Friedrich-Dannenmann-Straße in Richtung Hagellocher Weg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er dabei zu weit nach rechts und fuhr auf einen am Straßenrand geparkten VW Golf hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Golf auf einen davor geparkten weiteren Golf und dieser wiederum auf einen davor abgestellten Audi A1 geschoben. Die beiden Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (jg)

Tübingen (TÜ): Außenspiegel beschädigt (Zeugenaufruf)

Erneut sind im Stadtteil Waldhäuser-Ost zahlreiche Autos beschädigt worden. Am Dienstagabend, zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr trat ein Unbekannter an, nach derzeitigem Stand, zehn in der Straße Im Schönblick geparkten Fahrzeugen jeweils die zum Gehweg zeigenden Spiegel ab. Der entstandene Sachschaden dürfte sich bislang auf mehrere tausend Euro summieren. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft insbesondere ob ein Zusammenhang mit der Serie von Sachbeschädigungen vom Sonntag, dem 26.11.2023 besteht. Hier hatte ein Unbekannter 14 Autos, die im Weißdornweg und im Fichtenweg geparkt waren, auf die gleiche Art und Weise beschädigt. Das Polizeirevier Tübingen sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Auch werden Fahrzeugbesitzer, die an ihrem Fahrzeug einen Schaden entdeckt und diesen noch nicht der Polizei gemeldet haben gebeten, diesen anzuzeigen. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

Ofterdingen (TÜ): Rauchender Lkw

Ein rauchender Sattelzug hat am Dienstagabend in der Krummenstraße die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Ein 48 Jahre alter Fahrer des Mercedes-Benz Actros bemerkte gegen 18.10 Uhr wie Rauch an seinem Fahrzeug aufstieg. Die Feuerwehr, die sich mit einem Löschzug und 35 Einsatzkräften vor Ort befand, konnte den Sattelzug daraufhin ablöschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unbekannt. (jp)

Tübingen (TÜ): Ohne Führerschein unter Drogenfluss stehend Unfall verursacht

Ein mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Pkw-Lenker hat am Dienstagvormittag einen heftigen Auffahrunfall auf der B 28 bei Bühl verursacht. Der 24-Jährige bemerkte gegen 10.20 Uhr zu spät, dass eine vorausfahrende, 67 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes-Benz Citan abbremsen musste. Mit Wucht krachte er mit seiner Mercedes-Benz C-Klasse ins Heck des Kombis. Hierbei zogen sich die 67-Jährige und eine 37 Jahre alte Beifahrerin im Fahrzeug des Unfallverursachers leichte Verletzungen zu. Sie mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin ergab sich der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stehend gefahren war. Ein entsprechender Schnelltest verlief positiv. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die C-Klasse war nicht mehr fahrbereit. Sie wurde abgeschleppt. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr rückten Mitarbeiter der Straßenmeisterei zur Unterstützung und Reinigung der Straße an die Unfallstelle aus. (ms)

