Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Seriendiebe vorläufig festgenommen (Wernau)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wernau (ES)

Nachtrag zu der Pressemeldung vom 27.11.2023 / 11.40 Uhr

Wegen des Verdachts des Diebstahls und des besonders schweren Fall des Diebstahls in mehreren Fällen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizei Esslingen gegen drei 35, 36 und 39 Jahre alte Männer, die am Montag, den 27.11.2023, in ihrer gemeinsamen Wohnung in Wernau sowie in Plochingen vorläufig festgenommen werden konnten. Das Trio steht in dringendem Verdacht, im Zeitraum von 17. bis 27.11.2023 insgesamt sechs derzeit bekannte Diebstahlsdelikte begangen zu haben, wobei es einmal beim Versuch blieb.

Wie bereits berichtet, brachen zunächst Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 24. und 27.11.2023 einen Baucontainer im Filsweg in Plochingen gewaltsam auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Am frühen Morgen des 27.11.2023 gegen ein Uhr geriet ein Van der Marke MAN im Filstalweg in Wernau ins Visier der Diebe. Aus dem gewaltsam geöffneten Fahrzeug wurden mehrere Bauwerkzeuge entwendet. Auch hier zogen die Täter zunächst unerkannt von dannen. Durch intensive Ermittlungen gelangten zunächst die Beamten des Polizeipostens Wernau auf die Spur des Trios. Nachdem sich die Verdachtsmomente gegen die drei rumänischen Staatsangehörigen erhärtet hatten, erwirkte die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Am 27.11.2023 durchsuchten die Ermittler die Wohnung der drei Männer, wobei größere Mengen mutmaßlich entwendeten Diebesguts aufgefunden und beschlagnahmt wurden. Der Wert der hauptsächlich entwendeten Bauwerkzeuge wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Zuordnung der Gegenstände zu einzelnen Taten und zur Feststellung der rechtmäßigen Eigentümer, dauern an.

Die Tatverdächtigen wurden mangels Haftgrunds auf freien Fuß gesetzt, bis sie sich gegebenenfalls vor Gericht verantworten müssen. (jp)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5658657

