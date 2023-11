Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Versuchte Fahrzeugaufbrüche; Verkehrsunfälle; Einbrüche in Wohnhaus und Baucontainer; Sachbeschädigungen an Autos; Roller gestohlen; Kaminbrand

Lenningen (ES): Versuchte Fahrzeugaufbrüche

In mindestens drei Autos, die in der Gartenstraße auf dem Parkplatz beim Bahnhof geparkt waren, hat ein Unbekannter am Sonntagabend versucht einzubrechen. Zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr versuchte der Kriminelle dort an einem Suzuki, einem Hyundai und einem Fiat jeweils eine Türe aufzuhebeln, um so ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge dürfte ihm dies allerdings nicht gelungen sein, wobei er einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an den Fahrzeugen hinterließ. An einem weiteren, dort unverschlossen geparkten VW Crafter hatte er sich ebenfalls zu schaffen gemacht und das Auto durchsucht. Ob hier etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Reichenbach an der Fils (ES): Unfall mit zwei Leichtverletzten.

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von ungefähr 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls nach einer Vorfahrtsmissachtung am Sonntagnachmittag an der Kreuzung der Ulmer Straße zur Hauptstraße. Ein 79-jähriger Fahrer eines Skoda Fabia wollte gegen 16.45 Uhr von der Moltkestraße nach links in die Ulmer Straße abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Lenker eines Mercedes-Benz, welcher von links kam. Der Mercedesfahrer und seine 50-jährige Beifahrerin wurden bei der Kollision leichtverletzt, benötigten vor Ort aber keine medizinische Versorgung. (mk)

Neuhausen (ES): Fenster aufgehebelt

Durch das Aufhebeln eines Fensters ist ein Unbekannter am Wochenende in ein Wohnhaus in der Römerstraße gelangt. In der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10.45 Uhr, durchsuchte der Täter anschließend die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Plochingen (ES): Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag mit einer derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzten Autofahrerin sowie Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sucht das Polizeirevier Esslingen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw befuhr gegen 13.15 Uhr die B 10 zwischen Plochingen und Reichenbach in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt der B 313 fuhr dieser neben der 19-jährigen Mazda-Lenkerin und wechselte auf deren linken der beiden Fahrstreifen. Um eine Kollision zu verhindern, leitete diese eine Gefahrenbremsung ein, kam hierdurch ins Schleudern und krachte gegen den Dacia einer 53-Jährigen. Nachdem sie mit der Leitplanke kollidierte, kam sie dort schließlich zum Stehen. Die 19-Jährige wurde nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 0711/3990-330 entgegen. (jp)

Filderstadt (ES): Pkw contra Fahrradfahrer

Ein derzeitigen Erkenntnissen nach leicht verletzter Radfahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Bonländer Hauptstraße zugetragen hat. Ein 85-jähriger Daimler-Lenker fuhr gegen 13.15 Uhr in Richtung Ortsmitte, als er beim Abbiegen nach links in die Hohestraße mit dem 69-jährigen Rennradfahrer kollidierte und dieser hierdurch zu Fall kam. Durch den Rettungsdienst wurde der Radfahrer daraufhin medizinisch behandelt und untersucht, woraufhin er sich selbstständig in eine Klinik begab. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. (jp)

Esslingen (ES): Kleinkraftrad entwendet (Zeugenaufruf)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, elf Uhr, ist ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot in der Pliensauvorstadt entwendet worden. Der Roller mit dem Versicherungskennzeichen 941-RIF befand sich zur Tatzeit auf einem Parkplatz hinter der Stuttgarter Straße 22. Sachdienliche Angaben nimmt das Polizeirevier Esslingen unter Telefon 0711/3990-330 entgegen. (jp)

Plochingen (ES): Baucontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Auf Werkzeuge in einem Baucontainer im Filsweg haben es Einbrecher über das vergangene Wochenende abgesehen. Bislang unbekannte Täter gelangten zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Montag, 7.45 Uhr, auf das Grundstück einer dortigen Firma. Der dort befindliche Container wurde daraufhin gewaltsam geöffnet und zwei Werkzeuge gestohlen, woraufhin die Unbekannten unerkannt von dannen zogen. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07153/307-0 Hinweise von Zeugen entgegen, die im genannten Zeitraum in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. (jp)

Tübingen (TÜ): Mehrere Außenspiegel beschädigt. (Zeugenaufruf)

Insgesamt 14 Fahrzeuge sind am Sonntag in Tübingen im Ortsteil Waldhäuser-Ost beschädigt worden. Zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr wurden im Weißdornweg an neun, am Straßenrand geparkten Autos die Außenspiegel zerstört. Teilweise wurde auch gegen die Türen getreten, wodurch zusätzlicher Schaden entstanden ist. Am Sonntagabend, vermutlich gegen 21.50 Uhr, zerstörten die unbekannten Täter in einem Parkhaus im Fichtenweg an fünf Autos die Außenspiegel. Der entstandene Gesamtschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweis. (mk)

Balingen (ZAK): Mit Baum kollidiert

Ein junger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der 18-Jährige befuhr mit einem VW gegen 3.50 Uhr die Granitzstraße in Richtung St. Gallus-Straße, als er vor der Dettenhaldenstraße zu weit nach rechts geriet und zunächst einen Poller touchierte. Von diesem wurde der Pkw abgewiesen und rutschte auf der winterglatten Fahrbahn frontal gegen einen Baum. Am VW, der abgeschleppt werden musste, dürfte sich der Blechschaden auf circa 8.000 Euro belaufen. (mr)

Bisingen (ZAK): In Zaun gerutscht

Sachschaden in wohl fünfstelliger Höhe ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B 27 entstanden. Gegen 7.45 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug auf der Bundesstraße in Richtung Hechingen unterwegs und wollte nach der Anschlussstelle Bisingen-Nord auf einen Rastplatz ausfahren. Auf dem noch nicht geräumten Parkplatz geriet die Zugmaschine samt Auflieger ins Rutschen und beschädigte rund 30 Meter eines dortigen Zauns sowie mehrere Mülleimer. In der Fahrerkabine löste infolge des Aufpralls das Airbag-System aus. Der Laster musste abgeschleppt werden. (mr)

Burladingen (ZAK): Heftig aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 12.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Josef-Mayer-Straße ereignet hat. Ein 78-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit seinem VW Golf auf der Josef-Mayer-Straße in Richtung Gauselfingen unterwegs. An der Baustellenampel vor dem Kreisverkehr wollte er wegen des dortigen Rückstaus bremsen, rutschte dabei seinen Angaben zufolge aber vom Bremspedal ab, sodass er mit seinem Wagen ins Heck eines vor ihm stehenden Skoda Superb krachte. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 49 Jahre alte Skoda-Fahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der VW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. (cw)

Haigerloch (ZAK): Kaminbrand

Ein Kaminbrand hat am Sonntagnachmittag in der Jakob-Burkart-Straße im Stadtteil Trillfingen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 14.30 Uhr ist dort ein Kaminbrand gemeldet worden, der von der Feuerwehr, die sich mit fünf Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort befand, rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes waren ebenfalls ausgerückt, wurden jedoch glücklicherweise nicht benötigt. Die Hausbewohner brachten sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig in Sicherheit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand entstand kein Sachschaden. (jp)

