Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle, Körperverletzung, Gasgeruch, Brand

Reutlingen (ots)

Schwelbrand

Zu einem Schwelbrand ist es am Samstagnachmittag in der Schweidnitzer Straße gekommen. Gegen 14.40 Uhr wurden an einem Reihenhaus Abdichtungsarbeiten mit einem Gasbrenner durchgeführt. Im Bereich der Dehnungsfuge zum Nachbarhaus hat sich das dahinter befindliche Dämmmaterial entzündet, was zu einem Schwelbrand führte. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Reutlingen, welche mit sechs Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

Sonnenbühl-Undingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

Am Samstagabend ist ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Gartenstraße eingebrochen. Gegen 18.30 Uhr teilte der kurzzeitig ortsabwesende Hauseigentümer über Notruf mit, dass er eine Alarmmeldung bekommen habe. Bei der sofortigen Überprüfung durch mehrere Streifenwagen konnte eine aufgehebelte Terrassentüre festgestellt werden. Personen befanden sich nicht mehr im Objekt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte der Täter nicht ergriffen werden. In mehreren Räumen des Einfamilienhauses wurden Schubladen geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Frauenwiesenweg im Ortsteil Stetten ist ein Unbekannter am Samstagnachmittag eingebrochen. Zwischen 13 Uhr und 19.15 Uhr gelangte der Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten. Im Anschluss durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar. Der Wert des Diebesgutes kann bislang nicht beziffert werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen.

Neuhausen a.d.F. (ES): Gasgeruch in Supermarkt

Am Samstag gegen 09.00 Uhr sind Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Supermarkt in der Scharnhäuser Straße ausgerückt, nachdem der Rettungsleitstelle Gasgeruch in dem Gebäude gemeldet wurde. Die Feuerwehr Neuhausen rückte mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Der Supermarkt wurde zunächst komplett geräumt und die Scharnhäuser Straße im Bereich des Supermarktes kurzfristig gesperrt. Eine Messung der Feuerwehr auf Gas ergab keine Auffälligkeiten, es konnte kein Gas festgestellt werden. Im Anschluss konnte der Markt wieder freigegeben werden. Die Straßensperrung wurde ebenfalls aufgehoben.

Kirchheim u.T. (ES): Widerstand geleistet

Am Sonntag um 02.30 Uhr ist die Polizei in einen Club in die Max-Eyth-Straße gerufen worden, nachdem dort ein 42-Jähriger mehrere Besucherinnen belästigt hatte. Er wurde deshalb von den Sicherheitsleuten des Clubs verwiesen. Hierbei beleidigte er einen 34-jährigen und einen 36-jährigen Sicherheitsmann, sowie später die hinzugerufenen Polizisten. Aufgrund seines aggressiven Gemütszustandes musste er letztendlich in Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete er Widerstand, er wehrte sich massiv gegen das Verbringen zum Dienstfahrzeug, bzw. zum Polizeirevier. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Mit Maxi-Scooter gestürzt

Am Samstagmorgen ist es auf der B 28, zwischen der der Anschlussstelle L 361 Seebronn und der K 6920, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 42-Jähriger befuhr mit seinem Kraftrad der Marke Sanyang die Straße in Fahrtrichtung der A 81 Anschlussstelle Rottenburg. Aufgrund von Straßenglätte kam er zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Bis zum Eintreffen eines Streudienstes wurde die Straße abgesichert.

Balingen (ZAK): Schlägerei vor Gaststätte

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Sonntag in der Wilhelmstraße gekommen. Gegen 3 Uhr wurden zwei 47-jährige Personen aus einer Lokalität nach einer verbalen Auseinandersetzung verwiesen. Im weiteren Verlauf schlugen die Beiden vor der Gaststätte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen grundlos auf drei dort anwesende Männer ein. Die 26, 34 und 53 Jahre alten Opfer zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort nicht behandelt werden mussten.

Albstadt (ZAK): In zwei Fällen aufgrund Glätte von der Fahrbahn abgekommen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind im Raum Albstadt zwei PKWs unabhängig voneinander alleinbeteiligt aufgrund winterlicher Verhältnisse von der Fahrbahn abgekommen. Der erste Fall ereignete sich am Samstag gegen 23.30 Uhr auf der L 360 von Thanheim in Fahrtrichtung Albstadt. Ein 20-jähriger BMW Fahrer verlor kurz vor der Abzweigung nach Pfeffingen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte in der Folge mit einer Stützmauer. Der PKW Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Am PKW, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Stützmauer wies keine Beschädigungen auf.

Der zweite Fall ereignete sich am Sonntag gegen 03.20 Uhr. Hier hatte die 21-jährige Fahrerin eines VW Polo die B 463 von Laufen in Fahrtrichtung Lautlingen befahren. Auch sie kam aufgrund der herrschenden winterlichen Verhältnisse von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Fahrerin des VW wurde hierbei leicht verletzt, ihre 22-jährige Beifahrerin wies keine Verletzungen auf. Beide wurden jedoch durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik zur weiteren Abklärung verbracht. Der VW Polo musste abgeschleppt werden. Sachschaden entstand in Höhe von 5.000 Euro.

