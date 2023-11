Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Lautstarke Auseinandersetzung; Raub

Reutlingen (ots)

Zugeschlagen und Handy genommen (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in der Innenstadt ereignet hat, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Nach aktuellem Kenntnisstand war gegen 18.15 Uhr ein noch unbekannter Fußgänger in der Wilhelmstraße, Höhe Gebäude Nummer 97, unterwegs, als er von einem ebenfalls unbekannten Angreifer mehrfach geschlagen und festgehalten wurde. Anschließend nahm der Täter offenbar das Handy des Fußgängers an sich und rannte in Richtung Marktplatz davon. Der durch die Schläge Verletzte gab gegenüber einschreitenden Passanten an, sich selbstständig zur Polizei begeben zu wollen. Dies geschah in der Folge jedoch nicht. Der Angreifer ist circa 165 cm groß, ungefähr 25 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er trug zur Tatzeit einen blonden, kurzen Bart und war mit einer dunkelroten Wollmütze und einer grünen Jacke bekleidet. Außerdem führte er einen dunkelrosafarbenen Rucksack mit sich. Zeugen, die die Tat beobachtet haben bzw. Angaben zum Täter machen können und der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Reutlingen (RT): Kollision beim Abbiegen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden und drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagmittag auf der B 464 ereignet. Kurz nach 12.30 Uhr war ein 56 Jahre alter Mann mit einem Opel auf der Bundesstraße von der B 27 herkommend unterwegs und wollte auf Höhe von Sickenhausen nach links in Richtung K 6720 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Suzuki einer 62 Jahre alten Frau. Dadurch wurde der Suzuki abgewiesen und stieß noch gegen einen Audi, dessen 25-jähriger Lenker an der Einmündung wartete. Beim Unfall verletzten sich die 62-Jährige sowie der 25-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Den Gesamtschaden an den drei Autos, die alle abgeschleppt werden mussten, dürfte sich auf schätzungsweise 14.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme kam es auf der B 464 zu geringen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Reutlingen (RT): Lautstarke Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten

Noch unklar sind die Hintergründe einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen mehreren in Gänze noch unbekannten Beteiligten am Donnerstagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt. Gegen 16.15 Uhr wurde der aggressiv geführte Streit im Bereich Wilhelmstraße / Weingärtnerstraße / Lindenstraße der Polizei über Notruf gemeldet. Da einer der Kontrahenten offenbar eine Art großes Messer bei sich trug, rückten mehrere Streifenwagenbesatzungen in die Fußgängerzone aus. Noch vor dem Eintreffen der Beamten waren alle Beteiligten in Richtung Stadthalle geflüchtet. Meldungen über Verletzte sind nicht bekannt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Involvierten aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT) / Pliezhausen (RT): Zwei schwere Wildunfälle

Zwei schwere Wildunfälle haben sich am Donnerstagabend bei Metzingen und Pliezhausen ereignet.

Gegen 19.30 Uhr war ein 20-Jähriger mit einer Mercedes-Benz C-Klasse auf der L 378a von Metzingen herkommend in Richtung Rommelsbach unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach verlor der Fahrer aufgrund eines Wildwechsels in einem Waldstück die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes touchierte mehrere Bäume bis er letztendlich frontal gegen einen weiteren Baum krachte. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der verletzte 20-Jährige zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An der C-Klasse war wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden. Sie musste mit einer Seilwinde aus dem Wald geborgen und anschließend abtransportiert werden.

Etwa zwei Stunden später befuhr ein gleichaltriger Mann mit einem Skoda Fabia die Verbindungsstraße von Pliezhausen kommend in Richtung Dörnach. Hierbei überquerte ein Wildschwein die Straße und prallte so heftig gegen die vordere, linke Seite des Wagens, dass der Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einem Flurstück stehenblieb. Der Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Skoda wird ebenfalls auf 10.000 Euro geschätzt. Das Wildschwein wurde bei dem Unfall getötet und musste von einem Jäger versorgt werden. (ms)

Bad Urach (RT): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend abgeben. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 60-Jährige gegen 18.15 Uhr mit einem BMW auf der Landesstraße 245 von Seeburg in Richtung Hengen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Der Mann entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, fuhr nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 2,4 Promille. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 8300 belaufen. (ag)

Metzingen (RT): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus im Geranienweg im Stadtteil Glems ist ein Unbekannter am Donnerstag eingebrochen. Zwischen neun Uhr und 22 Uhr gelangte der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten. Indem er dort eine weitere Tür aufbrach, verschaffte er sich Zugang zu weiteren Teilen des Hauses, die er in der Folge durchsuchte. Mit Schmuck zog er daraufhin unerkannt von dannen. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei aufgenommen. (jp)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher unterwegs

In zwei Wohnhäuser ist am Donnerstag nach Einbruch der Dunkelheit eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 16.10 Uhr bis 18.10 Uhr gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein auf der Gebäuderückseite aufgehebeltes Fenster ins Innere des Hauses in der Beethovenstraße in Leinfelden. Im Anschluss durchwühlte der Einbrecher das Mobiliar auf der Suche nach Wertsachen. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete der Täter Kinderschmuck von geringem materiellen Wert.

Etwa eine halbe Stunde später waren zwei Einbrecher im Echterdinger Heineweg am Werk. Sie hebelten eine Terrassentür auf, was ein sich im Haus befindlicher Bewohner hörte. Als die Täter bemerkten, dass jemand zuhause ist, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie dem Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera, konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Von einem der beiden Flüchtenden liegt eine vage Beschreibung vor: Der Mann ist etwa 170 bis 175 cm groß, hat eine sportliche Figur und trug einen roten Pullover mit Kapuze.

Das Polizeirevier Filderstadt hat zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es einen Tatzusammenhang gibt. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Gaststätte

Nicht unerheblichen Sachschaden richtete ein Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen in einer Gaststätte in der Friedrichstraße an. Er verschaffte sich in der Zeit zwischen zwei Uhr und fünf Uhr über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt ins Gebäude. Im Inneren brach er weitere Türen auf und beschädigte mehrere Einrichtungsgegenstände. Ersten Erkenntnissen nach nahm der Täter einige Aschenbecher, Kerzen und Getränke mit. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ag)

Köngen (ES): Fußgängerin übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 83-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall, der sich Donnerstagvormittag in der Hirschstraße ereignet hat. Ein 75-Jähriger wollte gegen 9.30 Uhr mit seinem VW rückwärts von einem Parkplatz ausfahren. Dabei übersah er die Fußgängerin mit ihrem Rollator und touchierte sie, sodass die Frau stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. (ag)

Wendlingen (ES): Pkw contra Fußgängerin

Eine Fußgängerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen derzeitigen Erkenntnissen nach mittelschwere Verletzungen zugezogen. Ein 21 Jahre alter VW-Lenker befuhr gegen 6.45 Uhr die Talstraße in Richtung Kapellenstraße. An der dortigen Kreuzung übersah er vermutlich die von rechts kommende 53-jährige Passantin, woraufhin es zum Zusammenstoß kam. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung wurde die Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (jp)

