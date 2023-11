Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sprinter gestohlen, Betrug, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Fahrzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

In der Sankt-Peter-Straße ist in der Zeit zwischen Mittwoch, 14 Uhr, und Donnerstag, acht Uhr, ein Fahrzeug gestohlen worden. Ein Unbekannter entwendete einen vor einer Lagerhalle abgestellten, weißen Mercedes Sprinter, an dem zur Tatzeit die Kennzeichen NT-KP 6001 angebracht waren. Der Transporter ist am Heck mit einer Hebebühne ausgerüstet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Senior betrogen (Zeugenaufruf/Warnhinweis)

Ein Senior aus Filderstadt ist am Mittwoch Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Eine dreiste Kriminelle meldete sich am Vormittag telefonisch bei dem Mann und gab sich als Staatsanwältin aus. Sie teilte mit, dass die Tochter des Filderstädters einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und zur Vermeidung einer angeblichen Haftstrafe eine Kaution zu hinterlegen sei. Der Senior schenke der perfiden Anruferin Glauben und übergab nach einem mehrstündigen Telefonat wie vereinbart an einer Bushaltestelle in der Stuttgarter Straße in Plattenhardt, Höhe Gebäude Nr. 4, Gold in fünfstelligem Wert an einen Komplizen der selbst ernannten Staatsanwältin. Im Laufe des Tages flog der Betrug auf.

Der Abholer ist circa 165 Zentimeter groß, ungefähr 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er hat eine helle Hautfarbe und ein schlankes Gesicht. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Mütze. Außerdem trug er eine Brille mit schwarzem Rahmen und führte eine schwarze Umhängetasche mit Reißverschluss mit sich. Nach der Übergabe des Goldes ging der Komplize zu Fuß in Richtung Filderklinik davon. Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Abholer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden.

Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang außerdem: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie auch unter https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/ (mr)

Albstadt (ZAK): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind vermutlich die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag auf der Erich-Kästner-Straße ereignet hat. Eine 38-jährige Ford-Lenkerin war gegen 12.45 Uhr in Richtung der Kreuzung Lange Straße unterwegs. Eine 48-Jährige fuhr zu dieser Zeit vor ihr und musste verkehrsbedingt abbremsen. Die 38 Jahre alte Frau erkannte dies zu spät und krachte in ihren VW. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Frauen derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht und wurden nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (jp)

Albstadt (ZAK): Gegen geparktes Auto geprallt

Eine medizinische Ursache könnte nach derzeitigem Stand der Ermittlungen möglicherweise der Grund für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Donnerstagvormittag in der Friedrich-Haux-Straße ereignet hat. Ein 78-jähriger Ford Fahrer war dort gegen 09.40 Uhr in Richtung Zieglerstraße unterwegs, als er im Verlauf mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen geparkten Skoda prallte. Ein Rettungswagen brachte den Mann nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15000 Euro geschätzt. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell