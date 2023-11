POL-RT: Fahrradfahrerin gestürzt

Polizeipräsidium Reutlingen

Ostfildern (ES): Fahrradfahrerin gestürzt (Zeugenaufruf)

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen auf der Scharnhauser Straße im Stadtteil Ruit ereignet hat. Eine 58-Jährige fuhr gegen 8.50 Uhr mit ihrem Fahrrad der Marke Cube in Richtung Scharnhausen, als aus der Mörikestraße ein schwarzer Pkw rückwärts in die Scharnhauser Straße einfuhr. Die Radfahrerin bremste daraufhin und kam hierbei zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die derzeitigen Erkenntnissen nach Leichtverletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Am Rad entstand augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen sowie den Fahrer des schwarzen Pkw, sich telefonisch unter 0711/3990-420 zu melden. (jp)

