Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte; Rauch im Kindergarten; Verkehrsunfälle; Betrunken gefahren

Reutlingen (ots)

Altbach (ES): Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet

Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Esslingen seit Mittwochabend gegen einen Mann, der in der Esslinger Straße offenbar mehrere Autos anhalten wollte. Zu einer Gefährdung oder Nötigung der Verkehrsteilnehmer war es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen. Allerdings soll der Mann einen Autofahrer beleidigt haben. Nach dem Eintreffen der von einem Zeugen gegen 18 Uhr verständigten Einsatzkräfte verweigerte der alkoholisierte Mann, der zuvor auch eine nicht gestartete Motorsäge bei sich trug, die Feststellung seine Personalien. Gegen die folgende Personendurchsuchung leistete er Widerstand, weshalb die Beamten Pfefferspray einsetzen und dem Mann auf dem Boden Handschließen anlegen mussten. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Köngen (ES): Technischer Defekt an Deckenlampe

Ein technischer Defekt an einer Deckenlampe hat am Mittwochvormittag in einem Kindergarten in der Gunzenhauserstraße für etwas Aufregung gesorgt. Gegen 11.15 Uhr rückten die Rettungs- und Einsatzkräfte aus, nachdem es durch das Durchbrennen der Lampe zu einer entsprechenden Rauch- und Geruchsentwicklung gekommen war. Alle Kinder und Betreuungspersonen begaben sich daraufhin ins Freie. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Augenscheinlich war nur geringer Sachschaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Gegen Hauswand geprallt

Leicht verletzt wurde eine 86-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Maienwalterstraße ereignet hat. Eine 86-Jährige wollte gegen 15 Uhr mit ihrem Toyota rückwärts von einem Parkplatz ausparken. Dabei dürfte sie derzeitigen Ermittlungen zufolge nicht nur die Gänge, sondern auch Gas und Bremse verwechselt haben, wodurch ihr Wagen nach vorne fuhr und gegen die Hauswand vor ihr prallte. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (gs)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Eine Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen derzeitigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zugezogen. Ein 57 Jahre alter Skoda-Lenker befuhr gegen sieben Uhr die Bernhäuser Straße in Richtung Filderstadt. An der Kreuzung der Brühlstraße missachtete er die Vorfahrt der von rechts kommenden 45-jährigen Skoda-Lenkerin und es kam zum Zusammenstoß. Nach medizinischer Behandlung und Versorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau in eine Klinik gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird in Summe auf circa 10.000 Euro geschätzt. (jp)

Tübingen (TÜ): Betrunken mit dem Auto gefahren

Weil er in Schlangenlinien unterwegs war, ist ein 42-Jähriger am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, einer Streifenwagenbesatzung in der Ehingenstraße aufgefallen. Als die Beamten versuchten, den Opel Fahrer anzuhalten, setzte dieser trotz Blaulicht und Martinshorn seine Fahrt unvermindert fort und konnte erst nach mehreren Kilometern zum Anhalten bewegt werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 2,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (ag)

Albstadt (ZAK): Kollision mit geparktem Fahrzeug

Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in der Straße Am Obstwäldle im Stadtteil Onstmettingen zugetragen hat. Der 89-jährige Lenker eines Audi fuhr gegen 7.15 Uhr in Richtung Ortskern und kollidierte hierbei mit einem am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW. Zur weiteren medizinischen Untersuchung wurde er daraufhin durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine nahegelegene Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Zusammenpralls nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (jp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell