POL-RT: Informationsveranstaltungen zur Ausbildung und Studium bei der Landespolizei

Reutlingen (ots) - Ostfildern (ES): Fahrradfahrerin gestürzt (Zeugenaufruf) Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen auf der Scharnhauser Straße im Stadtteil Ruit ereignet hat. Eine 58-Jährige fuhr gegen 8.50 Uhr mit ihrem Fahrrad der Marke Cube in Richtung Scharnhausen, als aus der Mörikestraße ein schwarzer Pkw rückwärts in die Scharnhauser Straße einfuhr. Die ...

mehr