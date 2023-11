POL-PIING: Dreister Autodieb scheitert kläglich

Ingelheim (ots) - Am Montag, den 30.10.2023 gegen 13:45 Uhr verlor ein 77-jähriger Autofahrer durch einen medizinischen Notfall die Kontrolle über seinen PKW und kollidierte mit einer Hauswand in der Chambolle-Musigny-Straße in Schwabenheim an der Selz. Der Mann verstarb letztendlich nach erfolgloser Reanimation in der Uniklinik Mainz. Neben der Polizei Ingelheim waren die Freiwillige Feuerwehr der VG Gau-Algesehim, ...

