Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher schieben Rollladen nach oben - Ermittler suchen Zeugen

Neuss (ots)

Mehrere Streifenwagen rückten am Dienstagabend (15.08.), gegen 22:45 Uhr, zu einem Einfamilienhaus an der Dürerstraße aus. Die Bewohnerin des Hauses hatte die Polizei alarmiert, nachdem Einbrecher einen Rollladen an ihrem Haus hochgeschoben hatten.

Die Frau hatte zunächst verdächtige Geräusche im Garten wahrgenommen. Plötzlich wurde der Rollladen vor ihrem Fenster hochgeschoben und ein Mann leuchtete mit seiner Taschenlampe in den Raum. Nachdem der Unbekannte die Frau bemerkt hatte, ergriff er sofort die Flucht über ein Nachbargrundstück. Nach Angaben von Zeugen soll der Einbrecher dabei in Begleitung eines zweiten Mannes gewesen sein.

Täterbeschreibung:

Einer der Täter wird als circa 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer türkisfarbenen Short bekleidet gewesen sein. Zu dem zweiten Mann liegt keine Beschreibung vor.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf die Spur des Duos.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

