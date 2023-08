POL-NE: Rauschgift bei Verkehrskontrolle aufgefunden - Autoinsassen festgenommen

Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (13.08.) ereignete sich gegen 14:00 Uhr im Einmündungsbereich der Straße in der Herrschaft und der Jülicher Straße ein Verkehrsunfall, wodurch eine 56-jährige Grevenbroicherin verletzt wurde. Die Grevenbroicherin beabsichtigte mit ihrem Fahrrad von der Straße In der Herrschaft nach links auf die Jülicher Straße abzubiegen, zeitgleich mit ihr beabsichtigte dies auch ein schwarzer ...

mehr