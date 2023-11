Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Filderstadt (ES): Verletzte bei Verkehrsunfall in Plattenhardt

Zwei Personen sind am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Plattenhardt verletzt worden. Kurz vor acht Uhr war eine Smart-Lenkerin auf der Panoramastraße unterwegs und kollidierte mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache mit einem geparkten VW. Anschließend touchierte der Smart noch einen ebenfalls abgestellten Hyundai. Beim Unfall erlitten die Smart-Lenkerin sowie ein mitfahrendes Kind ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Autos dürfte schätzungsweise 8.500 Euro betragen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag erlitten. Der 21-Jährige war gegen 9.15 Uhr mit einem Mercedes auf der K 6943 von Bad Niedernau herkommend in Richtung Schwalldorf unterwegs, als das Fahrzeug wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve ins Schleudern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Sein nicht mehr fahrtauglicher Wagen musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Den Blechschaden beziffert die Polizei auf circa 4.000 Euro. (mr)

Albstadt (ZAK): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall auf der B 463

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen auf der B 463 leicht verletzt worden. Ein 32-Jähriger war kurz nach sieben Uhr mit einem Audi TT auf der Bundesstraße zwischen Laufen und Lautlingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit bemerkte der Audi-Lenker zu spät, dass ein vorausfahrender, 18-Jähriger mit seinem BMW Mini One abbremsen musste. Mit Wucht krachte er ins Heck des Kleinwagens. Neben dem Unfallverursacher verletzte sich ein 18-jähriger Beifahrer in dem Mini. Sie wurden mit Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde die B 463 zwischen 07.30 Uhr und 08.15 Uhr halbseitig gesperrt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell