Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Duo mit Diebesgut ergriffen

Görlitz (ots)

Am Samstagabend ergriffen Bundespolizisten in der Nähe der Stadtbrücke in Görlitz ein Duo mit mutmaßlichem Diebesgut. Schon bei Erkennen der beiden polnischen Männer wurde den Ordnungshütern klar, dass es sich um "alte" Bekannte handelte, die in der Vergangenheit bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. So verwunderte es die Beamten wenig, dass sie in deren Tragetaschen bzw. in einem mitgeführten Rucksack zwölf Päckchen Kaffee, Batterien, eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder, eine Webcam und weitere ladenneue Artikel fanden. Belege für den Kauf dieser Waren konnten die 27 und 34 Jahre alten Verdächtigen nicht vorlegen.

Während die Herkunft des Kaffees (Wert ca. 192,00 Euro) innerhalb kurzer Zeit geklärt wurde, ist derzeit noch unklar, wo die restlichen Dinge entwendet wurden.

Mit den Ermittlungen in diesem Zusammengang beschäftigt sich nun das Neißerevier.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell