Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Polnische Männer festgenommen, Haftbefehle gelöscht

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei zwei polnische Männer (30, 35) fest, deren Namen zu diesem Zeitpunkt noch auf der Fahndungsliste standen.

Am Samstag traf es den 30-Jährigen, der am Morgen in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße erschien. Er war der Münchener Justiz noch 1.440,00 Euro schuldig. Bei der Summe handelt es sich um eine Geldstrafe, die vom Amtsgericht Ebersberg wegen versuchter Körperverletzung angeordnet worden war. Die Schulden sowie Kosten i.H.v. knapp 210,00 Euro beglich der Festgenommene, bevor er weiterreiste.

Der 35-Jährige wollte wohl in der Nacht zum Sonntag über die Görlitzer Stadtbrücke einreisen. Daraus wurde aber nichts, denn er landete später im Gefängnis, wo er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen gemeinschaftlichen Diebstahls verbüßt. Ihm fehlten 240,00 Euro, zu deren Zahlung er vom Amtsgericht Lübben (Spreewald) verurteilt worden war.

Beide Haftbefehle wurden inzwischen gelöscht.

