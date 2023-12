Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Körperliche Auseinandersetzungen; Kohlenmonoxid ausgetreten; Brände

Reutlingen (ots)

Pedeleclenker bei Unfall verletzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagmittag in Rommelsbach, bei dem der Lenker eines Pedelecs leicht verletzt wurde, sucht das Polizeirevier Reutlingen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Pkw befuhr gegen 12.10 Uhr die Tannheimer Straße von der Württemberger Straße kommend in Richtung Darrenstraße. Dort überholte er einen 38-Jährigen, welcher auf seinem Pedelec unterwegs war, streifte diesen dabei und brachte ihn zu Fall, wobei der Radler leichte Verletzungen erlitt. Nach dem Unfall hielt der Autofahrer kurz an, setzte seine Fahrt dann aber fort. Am Pedelec war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Zeugenhinweise zum Unfall sowie dem gesuchten silbernen Pkw bzw. dessen Fahrer. (mh)

Reutlingen (RT): Körperliche Auseinandersetzung (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe und der Ablauf einer Auseinandersetzung am Montagnachmittag im Eingangsbereich eines Einkaufs-Centers in der Wilhelmstraße. Dort war es gegen 15.30 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 22 Jahre alten Mann und zwei unbekannten Personen gekommen. Diese Streitigkeiten mündeten schnell in Handgreiflichkeiten, bei denen der 22-Jährige leicht verletzt wurde. Die beiden Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren flüchteten daraufhin. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, die Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung und den Unbekannten machen können. Telefonnummer: 07121/942-3333. (jp)

Esslingen (ES): Kohlenmonoxid ausgetreten

Ausgetretenes Kohlenmonoxid an einem Gaskachelofen hat am Montagabend Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20.20 Uhr wurde zunächst der Rettungsdienst aufgrund eines medizinischen Notfalls in die Kanalstraße angefordert. Als dieser in der Wohnung eintraf, wurde austretendes Kohlenmonoxid festgestellt, weshalb die Feuerwehr nachalarmiert wurde. Die Messungen der Feuerwehr bestätigten einen erhöhten CO-Wert, worauf die Bewohner des gesamten Hauses vorsorglich ins Freie gebracht wurden. Zwei Bewohner wurden zur genaueren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Mehrfamilienhaus konnte später für die übrigen Personen wieder freigegeben werden. (mh)

Neuhausen (ES): Fatales Wendemanöver

Zwei Personen sind bei einem fatalen Wendemanöver am Montagnachmittag bei Neuhausen leicht verletzt worden. Ein 28-Jähriger war kurz vor 14.30 Uhr mit einem Pkw der Marke Lexus auf der L 1204 von Plieningen herkommend in Richtung Nellingen unterwegs. An der Kreuzung mit der L 1202 musste er auf der mittleren Geradeausspur vor einer roten Ampel anhalten. Nach kurzer Wartezeit betätigte der Fahrer den linken Blinker und setzte zum Wenden an. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von hinten kommenden, auf der linken Geradeausspur fahrenden VW eines 40 Jahre alten Mannes. Dessen Passat krachte frontal gegen die linke Seite des Fahrzeugs des Unfallverursachers. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihre Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 17.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Kirchheim (ES): Brennender Kochtopf

In einem Wohnhaus in der Alemannenstraße ist am Montagnachmittag ein Kochtopf in Brand geraten. Eine Nachbarin bemerkte gegen 15.50 Uhr, dass der Topf auf dem eingeschalteten Herd Feuer gefangen hatte und verständigte Feuerwehr sowie Polizei. Die Feuerwehr, die sich mit vier Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort befand, konnte den Brand rasch löschen und die Räumlichkeiten belüften. Der entstandene Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. (jp)

Tübingen (TÜ): In Gewahrsam genommen

Ein alkoholisierter 28-Jähriger musste am Montagabend am Europaplatz von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann gegen 19.20 Uhr zwei Jugendliche verbal belästigt und beleidigt, weshalb drei Passanten, die auf die Situation aufmerksam geworden waren, eingriffen. In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Personen, die von den hinzugerufenen Polizeibeamten getrennt werden mussten. Dem 28-Jährigen mussten die Einsatzkräfte darüber hinaus Handschließen anlegen. Beim Einsatz verletzte sich ein Beamter derart, dass er seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen konnte. Der weiterhin aggressive 28-Jährige, der sich nicht beruhigen ließ, wurde in eine Gewahrsamszelle gebracht. (mr)

Mössingen (TÜ): Kochtopf auf Herd vergessen

Ein vergessener Kochtopf hat am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, einen Einsatz der Rettungskräfte in der Grabenstraße ausgelöst. Wie vor Ort festgestellt werden konnte, hatte eine Bewohnerin einen auf dem Herd abgestellten Kochtopf mit Lebensmitteln vergessen. Diese fingen dadurch an zu brennen, konnten aber rechtzeitig gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf weiteres Inventar verhindert werden konnte. Die Frau wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ein Sachschaden entstand glücklicherweise keiner. (mh)

Winterlingen (ZAK): Nach Unfall Polizeibeamten angegriffen

Mehreren Strafanzeigen sieht ein Autofahrer entgegen, der am Montagabend in alkoholisiertem Zustand einen Verkehrsunfall verursacht und einen Polizeibeamten angegriffen hat. Nach aktuellem Kenntnisstand war der 47-Jährige gegen 20.15 Uhr mit einem VW zwischen Winterlingen und Benzingen unterwegs, als er im Bereich L 449 / B 463 mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam. Der Pkw musste später abgeschleppt werden. Da die hinzugerufenen Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung des Mannes feststellten und ein entsprechender Test einen vorläufigen Wert von weit über zwei Promille ergab, sollte der Mann zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus gebracht werden. Noch vor dem Transport dorthin schlug und trat der aggressive 47-Jährige gegen einen der Beamten, der leicht verletzt wurde, sowie gegen den Streifenwagen. Nachdem dem Mann unter erheblichem Kraftaufwand Handschließen angelegt worden waren, wurde er ins Krankenhaus transportiert und anschließend in Gewahrsam genommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Während des Einsatzes hatte er außerdem Beleidigungen und Bedrohungen ausgestoßen. Der Beschuldigte wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. (mr)

