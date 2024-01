Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 05.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 04.01.2024 kam es in der Zeit von 15:35 Uhr bis 16:10 Uhr durch einen derzeit unbekannten Fahrzeugführer zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines älteren roten Transporters touchierte auf einem Parkplatz an der Ringstraße einen rechts daneben geparkten Pkw Mercedes und beschädigte diesen vorne links im Bereich der Stoßstange und des Radkastens. Der Schaden wird auf einen Betrag im höhere dreistelligen Bereich geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, die Leeraner Polizei zu benachrichtigen.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am 04.01.2024 kam es gegen 09:45 Uhr auf der Osterstraße zu einem Unfall. Ein 79-jähriger Moormerländer befuhr die Rorichmoorer Straße in Fahrtrichtung Königstraße und musste an der Kreuzung Rorichmoorer/ Osterstraße/Königstraße/Alte Landstraße verkehrsbedingt vor der roten zeigenden Ampel warten. Als die Lichtzeichenanlage für ihn auf Grünlicht umsprang wollte er seine Fahrt geradeaus in Richtung Königstraße fortsetzen. Ein weiterer derzeit unbekannter Fahrzeugführer stand ebenfalls bei Rotlicht in Gegenrichtung aus der Königstraße kommen vor der Lichtzeichenanlage. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen die Absicht nach links auf die Osterstraße in Fahrtrichtung Neermoor einzubiegen. Anstatt jedoch als Linksabbieger dem 79-jährigen die Vorfahrt zu gewähren, fuhr er weiter und kollidierte mit dem Pkw des Moormerländers. Beide Unfallparteien sprachen vor Ort und beschlossen, zuerst die Unfallstelle zu räumen. Während der 79-jährige seinen Pkw ordnungsgemäß zur Seite fuhr, entfernte sich der Fahrer des LKW einfach in Fahrtrichtung Neermoor, ohne sich weiter um den Unfall oder dessen Regulierung zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Fahrzeug des Flüchtenden um einen weißen Kasten-Lkw bis 7,5 t mit einer Beschädigung an der rechten Frontseite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, die Polizei in Moormerland zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell