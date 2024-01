Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.01.2024

PI Leer/Emden

++ Verkehrsunfallflucht ++ Zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++ Körperverletzung nach Streitigkeiten ++

Verkehrsunfallflucht

Westoverledingen - Bereits am 23.12.2023 gegen 16 Uhr kam es durch einen derzeit unbekannten Führer eines Pkw mit der Städtekennung Emsland zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Beteiligte, ein 47jähriger Mann aus Papenburg, befuhr mit seinem Pkw der Marke VW die Leerer Straße. Vor dem Papenburger fuhren zwei weitere Pkw. Der Papenburger wollte die vorausfahrenden Pkw überholen. Während des Überholvorgangs setzte der vorausfahrende Pkw aus dem Emsland ebenfalls zum Überholen an, wodurch der Papenburger nach links ausweichen musste. Hierbei kollidierte er mit einem Leitpfosten und es entstand Sachschaden. Im Anschluss entfernte sich der andere Beteiligte von der Unfallstelle, ohne sich um einen Austausch der Personalien zu bemühen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Am 03.01.2024 gegen 10:50 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung eine 38jährige Jemgumerin, die mit ihrem Pkw der Marke Nissan die Deichstraße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen festgestellt werden, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief. Bei der Jemgumerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet.

Emden - Am 03.01.2024 gegen 14:04 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 38 Jahren alten Emder, der mit seinem Pkw der Marke VW die Hermann-Allmers-Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen festgestellt werden, die auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuten könnten. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Im Pkw des Emders konnte eine geringe Menge Cannabis festgestellt werden. Eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die entsprechenden Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren wurden eingeleitet. In dem Pkw befand sich weiter der ebenfalls aus Emden stammende 38jährige Beifahrer. Bei der Überprüfung seiner Personalien konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. VN 202400015900

Körperverletzung nach Streitigkeiten

Leer - In den frühen Morgenstunden des 04.01.2024 gegen 00:50 Uhr wurde eine aus Bremen stammende 30jährige Frau zunächst durch einen ihr bekannten 19jährigen Heranwachsenden aus Westoverledingen während eines Telefonats bedroht. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Bremerin mit Freunden in einem Schnellrestaurant in der Papenburger Straße befunden. Als die Bremerin samt Begleitung das Restaurant verließ, stand der Heranwachsende plötzlich vor ihr. Anschließend soll der Heranwachsende die Bremerin ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die Bremerin leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Heranwachsende fußläufig. Eine zufällig vor Ort befindliche Streifenwagenbesatzung konnte den Flüchtenden stellen und den Sachverhalt aufnahmen. Der Heranwachsende erhielt einen Platzverweis und wurde im Anschluss aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

