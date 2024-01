Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 01.01.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Fahrraddiebstahl und Beleidigung ++ Fahren unter Alkoholeinfluss ++

Emden - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Tag um 17:20 Uhr in der Frankenstraße. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 37-jähriger Pkw-Führer aus Emden von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Mann blieb unverletzt und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Fahrraddiebstahl und Beleidigung

Ein aufmerksamer Zeuge verhinderte am gestrigen Tag gegen 12:00 Uhr einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Leer. Dort entwendete ein 17-Jähriger aus Nortmoor ein fremdes Fahrrad. Dies bemerkte ein 68-jähriger Mann aus Rhauderfehn und verständigte die Polizei. Dank einer genauen Täterbeschreibung konnten die Beamten den 17-Jährigen in der Bremer Straße stoppen. Da der 17-jährige den Zeugen während der Tatausführung auch noch beleidigte, muss er sich nun in zwei Strafverfahren verantworten.

Moormerland - Fahren unter Alkoholeinfluss

Einen alkoholisierten Fahrzeugführer kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Leer am Sonntag gegen 13 Uhr auf der A31 in Höhe Moormerland. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 44-jährigen Mann aus Bad Pyrmont einen Alkoholwert von 1,44 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Borkum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Ebenfalls deutlich alkoholisiert war ein 39-jähriger Mann, der gegen 03:10 Uhr die Deichstraße auf Borkum mit seinem E-Scooter befuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Dem Borkumer wurde eine Blutprobe entnommen. Auch dieser Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

