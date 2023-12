Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 30.12.2023

Leer (ots)

++Überfall auf E-Scooter-Fahrer++Zünden sog. Polenböller++Mehrere Fahrten unter Alkoholbeeinflussung++Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin++

Überfall auf E-Scooter-Fahrer -Zeugenaufruf-

Leer - Gegen 22:20 Uhr des Freitages wurde auf dem Moorweg Höhe Bahndamm ein 34-jähriger Mann aus Leer überfallen. Dieser war mit einem E-Scooter in Richtung Heisfelder Straße unterwegs. Drei ihm unbekannten Personen brachten ihn zu Fall und entwendeten ihm sein Mobiltelefon und seinen E-Scooter. Der 34-jährige wurde leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Zeugen der Tathandlung melden sich bitte bei der Polizei in Leer.

Zünden von sog. Polenböller

Emden - Am Freitagabend konnte Polizeibeamte gegen 21:50 Uhr in der Heinrich-von-Kleist-Straße bei einem 15-jährigen Jugendlichen aus Emden mehrere sog. Polenböller sicherstellen. Der Jugendliche war durch das Zünden der Böller aufgefallen. Die Polenböller fallen mindestens unter die Feuerwerkskategorie 3 und bedürfen aufgrund ihrer Beschaffenheit/Gefährlichkeit beim Erwerb und der Verwendung einer behördlichen Erlaubnis und eines Befähigungsnachweises.

Mehrere Fahrten unter Alkoholbeeinflussung

Emden - Am Samstag wurde ein 22-Jähriger Pkw-Fahrer aus Emden um 00:45 Uhr einer Polizeikontrolle in der Auricher Straße unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Beeinflussung in Höhe von 1,08 Promille. Wenig später, um 03:55 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 33-Jährigen Fahrzeugführer aus Polen, der mit seinem Transporter die Uphuser Straße befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde eine Alkoholbeeinflussung in Höhe von 0,84 Promille festgestellt. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weener - Mit 0,6 Promille war gegen 19:25 Uhr des Freitages ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus Weener unterwegs. Dieser wurde durch Polizeibeamte auf der Süderstraße kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde auch hier beendet und ein Verfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Leer - Am Freitagnachmittag kam es gegen 11:05 Uhr im Kreisel Hoheellernweg/Osseweg/Bavinkstraße zu einem Verkehrsunfall, in deren Folge eine 44-jährige Fahrradfahrerin aus Leer stürzte und sich schwer verletzte. Diese hatte den Kreisel befahren und war durch eine in den Kreisel einfahrenden 80-jährige Pkw-Fahrerin aus Leer übersehen und angefahren worden. Die Radfahrerin wurde nach Versorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst einem Leeraner Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen war Sachschaden entstanden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell