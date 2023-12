Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Besonders schwerer Fall des Diebstahls++

Leer - Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Am 26.12.2023 kam es in der Zeit von 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr zu einem besonders schweren Fall eines Diebstahls aus einer Garage, welche zu einem Einfamilienhaus an der Eichendorffstraße gehört. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Tür und entwendeten ein E-Bike, eine Bohrmaschine, eine Stichsäge und einen Winkelschleifer. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zudem bitten die Ermittler mögliche Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Dienststelle in Leer zu wenden.

Hinweise bitte an die Dienststelle unter:

Polizei Leer 0491-976900

