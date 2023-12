Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall auf der Autobahn++Unfallflucht++Zeugen gesucht++Fahren ohne Fahrerlaubnis++

Filsum/ BAB 28 - Unfall auf der Autobahn Am 27.12.2023 kam es gegen 13:11 Uhr auf der BAB 28 in Fahrtrichtung Leer zu einem Unfall. Eine 57-jährige Frau aus dem Saterland fuhr an der Anschlussstelle auf die Autobahn auf und zog von der Beschleunigungsspur direkt auf den Überholfahrstreifen, um eine auf dem Hauptfahrstreifen befindliche Sattelzugmaschine zu überholen. Dabei übersah sie den Pkw eines 39-jährigen Mannes aus Bremen, welcher bereits den Überholfahrstreifen in gleicher Höhe befuhr. Der Bremer konnte den Zusammenstoß mit der Saterländerin nicht mehr verhindern und fuhr auf den Pkw der Frau auf. Durch die Kollision wurde der Pkw der 57-jährigen seitlich nach vorne geschoben und geriet vor die Sattelzugmaschine, welche von einem 47-jährigen Mann aus Edewecht gefahren wurde. Während der Unfallaufnahme wurde die Frau aus dem Saterland vorsorglich medizinisch untersucht, wies aber keine Verletzungen auf. Auch die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Bei dem Unfall wurden die beteiligten Pkw erheblich beschädigt, was eine Bergung der Fahrzeuge notwendig machte. Insgesamt entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Die BAB 28 wurde zur Bergung und Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Leer für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Auch an der Sattelzugmaschine entstand Sachschaden, diese blieb aber fahrbereit. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen.

Emden - Unfallflucht

Am 27.12.2023 kam es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 16:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der "Lookvenne" zu einer Unfallflucht, als ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten grauen Pkw Mercedes bei einem Rangiermanöver beschädigte und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache geben können, teilen diese bitte der Emder Wache mit.

Leer - Zeugen gesucht

Bereits am 23.12.2023 kam es gegen 23:10 Uhr am Bahnhofsring in Höhe eines Modehauses zu einem körperlichen Angriff auf einen 24-jährigen Leeraner. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Angriff von einer 6-8- köpfigen Gruppierung ausgegangen sein, welche den 24-jährigen Mann unvermittelt geschlagen haben sollen. Die Befragung von Ersthelfern, die sich kurz nach der Tat an der Örtlichkeit befunden haben, ergaben bislang keine weiteren Hinweise auf die möglichen Täter. Daher bitten die zuständigen Ermittler mögliche weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, die Leeraner Polizei zu kontaktieren.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüften Kräfte der Polizei Leer am 27.12.2023 gegen 18:15 Uhr einen Verkehrsteilnehmer an der Nüttermoorer Straße. Zuvor war der Pkw bezüglich einer mangelnden Beleuchtung aufgefallen. Bei der Kontrolle stellen die Einsatzkräfte fest, dass der 45-jährige Fahrzeugführer aus Aurich nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und nach eigenen Angaben auch noch nie eine besessen hat. Da der mitgeführte Pkw nicht auf ihn zugelassen war, wird nun noch überprüft, ob die Fahrzeughalterin ihn wissentlich ohne Führerschein mit dem Fahrzeug hat fahren lassen. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

