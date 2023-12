Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Auffahrunfall auf der Autobahn++Unfall nach Vorfahrtverstoß++Zusammenprall zweier Pkw++

Uplengen/A 28 - Auffahrunfall auf der Autobahn Am 26.12.2023 kam es gegen 20:00 Uhr zu einem Unfall auf der Autobahn 28 im Bereich Uplengen, als eine 23-jährige Frau aus Hannover auf den Pkw einer vorausfahrenden 30-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Hamburg auffuhr. Die beiden Fahrzeugführerinnen waren in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs, als die Hannoveranerin auf das Heck des Pkw des vorausfahrenden Pkw prallte, welcher mit geringerer Geschwindigkeit unterwegs war. Bei dem Aufprall wurden die 23-jährige Frau und die 30-jährige Frau, sowie ihr 29-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und klärt nun die Unfallursache.

Neukamperfehn - Unfall nach Vorfahrtverstoß Am 26.12.2023 kam es gegen 14:47 Uhr auf der Hauptstraße/ Einmündung Neue Süderwieke zu einem Unfall. Eine 21-jährige Frau aus Oldenburg befuhr die Neue Süderwieke und hatte die Absicht, nach links auf die Hauptstraße in Fahrtrichtung Warsingsfehn abzubiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 48-jährige Moormerländerin, die aus Fahrtrichtung Warsingsfehn kommend bereits die Hauptstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die 48-jährige Frau und ihre beiden Mitfahrerinnen (21 und 15 Jahre alt aus Moormerland) leicht verletzt und vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht wurden. Verletzungen der 21-jährigen Oldenburgerin wurden vor Ort nicht bekannt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

Leer - Zusammenprall zweier Pkw

Am 26.12.2023 befuhr ein 56-jähriger Mann aus Weener gegen 12:05 Uhr die Emsstraße (B436) in Fahrtrichtung Weener. Eine 28-jährige Frau aus Leer befuhr die Ziegeleistraße und fuhr auf die Einmündung der Emsstraße zu. Dabei fuhr sie, statt zeitig anzuhalten, zu weit in den Einmündungsbereich zur Emsstraße und touchierte den vorbeifahrenden Mann aus Weener. Bei dem Unfall wurde die 53-jährige Beifahrerin des Mannes aus Weener leicht verletzt und vor Ort vorsorglich rettungsmedizinisch versorgt. An beiden Fahrtzeugen entstand Sachschaden, so dass die Pkw nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Für den Zeitraum der Bergungsarbeiten war die Emsstraße bis ca. 13:00 Uhr gesperrt. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell