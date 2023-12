Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, den 23.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

Verkehrsunfallflucht ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Inverkehrbringen von Falschgeld ++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Sachbeschädigung an Briefkasten

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Leer - Am Freitag, zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr, kommt es in der Logabirumer Straße in Leer zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befährt der bislang noch unbekannte Unfallverursacher auf dem Gelände eines Einrichtungshauses gegen einen dort abgestellten Lastkraftwagen und verursacht Sachschaden. Anschließend entfernt sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne für die Schadensregulierung zu sorgen. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder den Tathergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Trunkenheit im Verkehr

Emden - Ein 68-jähriger Mann aus Hinte kann am Freitagabend mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dessen kann festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,04 Promille. Eine Blutprobenentnahme sowie eine Führerscheinbeschlagnahme wurden veranlasst.

Inverkehrbringen von Falschgeld

Hesel - Am Freitagvormitttag kann durch eine Mitarbeiterin eines Einkaufsgeschäftes in Hesel ein gefälschter 10-Euro-Schein festgestellt werden. Die Beschuldigte hatte versucht, ihren Einkauf mit dem Falsifikat zu bezahlen. Der gefälschte Schein wurde durch die Beamten sichergestellt. Gegen die 68-jährige Frau aus Hesel wird ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Leer - Am Freitagnachmittag kommt es in der Bremer Straße in Leer zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt drei Unfallbeteiligten sowie vier beschädigten Fahrzeugen. Der 59-jährige Unfallverursacher aus Leer befuhr mit seinem Pkw die Bremer Straße aus Fahrtrichtung Innenstadt kommend. Dort gerät der Unfallverursacher wohlmöglich auf Grund seiner Alkoholisierung in den Gegenverkehr und kollidiert mit einem ihm entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher setzt seine Fahrt daraufhin fort und gerät einige Meter weiter erneut in den Gegenverkehr. Dort kollidiert er mit einem weiteren, ihm entgegenkommenden Pkw. Durch die Kollision wird der Pkw des Unfallverursachers in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw geschleudert. Ein bei dem Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,93 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Weiterhin wurde der Führerschein des Unfallverursachers beschlagnahmt. Die Bremer Straße wurde durch die eingesetzten Beamten im Abschnitt zwischen der Reimerstraße und der Löwenstraße für den Zeitraum der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Sachbeschädigung an Briefkasten - Zeugen gesucht

Emden - Am Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kann der Geschädigte aus einem Mehrparteienhaus in der Schwabenstraße in Emden heraus einen Knall wahrnehmen. Als sich der Geschädigte vor die Haustür begibt, kann dieser einen stark beschädigten Briefkasten sowie einen Geruch, der auf das Benutzen eines Knallkörpers hindeutet, wahrnehmen. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

