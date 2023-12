Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

Körperverletzung mit Christbaumkugel, Sachbeschädigung an KFZ ++ Diebstahl von Goldschmuck ++ Diebstahl aus PKW ++ Verkehrsunfall ++ Verkehrsunfallfluchten (3) ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von BTM ++

Leer - Körperverletzung mit Christbaumkugel, Sachbeschädigung an KFZ

Am Mittwochabend um 22:35 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter einem 33-jährigen Mann aus Wardenburg in der Mühlenstraße mit einer Christbaumkugel auf den Hinterkopf. Der Täter flüchtete fußläufig und konnte auch nach einer polizeilichen Nahbereichsfahndung nicht mehr angetroffen werden. Kurz zuvor beschädigten ein 22-Jähriger aus Emden und ein 25-Jähriger aus Apen die Motorhaube des abgestellten roten Hyundai i30 des Wardenburgers. Ob sich die Personen untereinander kennen und die Sachverhalte in Verbindung stehen müssen die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Entsprechende Strafanzeigen wurden aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Filsum - Diebstahl von Goldschmuck

Am 20.12.2023 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dorfstraße ein und entwendeten aus einer Kommode mehrere Goldschmuckstücke im Wert von ca. 2300 Euro. Eine polizeiliche Spurensicherung wurde durchgeführt und eine Strafanzeige erstattet.

Nortmoor - Diebstahl aus PKW

Am 21.12.2023 in der Zeit von 01:30 Uhr bis 02:05 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in der Gewerbestraße. Hier wurden Reifen und PKW-Innenausstattung von ca. 35.000 Euro entwendet. Im Rahmen der polizeilichen Nahbereichsfahndung konnte ein 28-jähriger Mann aus Aurich in einem Fluchtfahrzeug angetroffen werden. Das Diebesgut konnte aus dem PKW sichergestellt werden. Bei dem Mann wurden erkennungsdienstliche Maßnahmen getroffen und eine Strafanzeige eingeleitet.

Uplengen - Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen um 07:35 Uhr befuhren ein 29-jähriger Mann aus Apen mit seinem Ford Transit und ein 63-jähriger Mann aus Westerstede mit seinem VW Golf die Augustfehner Straße in Fahrtrichtung Jübberde. Im Kreuzungsbereich Augustfehner Straße/Südobenende übersah der Fahrer des Transits den Abbiegevorgang des 63-Jährigen in die Straße Südobenende. Es kam zur Kollision mit Sachschäden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 63-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Weener - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochmorgen um 07:25 Uhr befuhr ein 11-jähriges Kind mit seinem Fahrrad den linksseitigen Radweg der Haagstraße in Richtung stadtauswärts. Im Bereich der Einmündung Kirchhhofstraße näherte sich ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines schwarzen BMW und fuhr geradeaus in Richtung Rathausstraße. Der Fahrer des BMW bremste beim Queren des Kreuzungsbereiches nicht ab, sodass das Kind mit seinem Fahrrad stark abbremsen musste und es zu einer Berührung zwischen Fahrrad und PKW kam. Das Kind stürzte und verletze sich leicht am Knie. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind oder entstandene Schäden zu kümmern. Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zum BMW und dessen Fahrer machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Weener in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwochmorgen um 07:25 Uhr kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 17-Jähriger aus Ostrhauderfehn befuhr mit seinem Suzuki Kleinkraftkrad die B438 aus Idafehn kommend in Richtung Rhauderfehn. In Höhe der Gewerbestraße bremste der vor ihm fahrende Führer eines silbernen Mercedes-Benz mit Leeraner Städekennung so stark ab, dass der 17-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem Mercedes auffuhr. Durch die Kollision stürzte der Suzuki Fahrer und wurde leicht verletzt. Der Mercedes entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen. Der silberne Mercedes müsste durch den Zusammenstoß einen leichten Heckschaden in der Mitte aufweisen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstagnachmittag in der Zeit von 15:50 Uhr bis 16:00 Uhr querte eine 17-Jährige aus Emden mit ihrem Fahrrad die Abdenastraße in Richtung Ringstraße und wurde hierbei von einem PKW, welcher die Abdenastraße in Richtung stadtauswärts befuhr, übersehen und erfasst. Der Fahrzeugführer stieg zunächst aus seinem PKW aus, entfernte sich danach aber vom Unfallort, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Am PKW und am Fahrrad entstanden Sachschäden. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherungsschutz und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (BTM)

Am Mittwoch zur Mittagszeit kontrollierten zivile Beamte der Polizei Emden auf dem Standstreifen der A31 einen 23-Jährigen aus Emden mit seinem Motorrad. An dem Motorrad war kein Kennzeichen angebracht. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Motorrad nicht zugelassen und nicht versichert war. Zudem konnte der Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis aushändigen. In der weiteren Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein durchgeführter Drogenvortest auf Urinbasis schlug positiv auf Marihuana, Kokain und Amphetamin aus. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt für 24-Stunden untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Gegen den 32-jährigen Fahrzeughalter aus Moormerland wurde wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherung eingeleitet.

