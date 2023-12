Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 19.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Weindiebstahl aus Hotel ++ Diebstahl von Elektrowerkzeugen ++ Ladendiebstahl ++ PKW Brand ++ Sachbeschädigung an PKW ++ Verkehrsunfälle ++ Verkehrsunfall mit Rettungswagen ++

Leer - Weindiebstahl aus Hotel

Am Montagabend um 22:45 Uhr verschaffte sich ein 52-jähriger Mann aus dem europäischen Ausland Zutritt zu einem Hotel in der Heisfelder Straße. Aus einem für Hotelgäste bestimmten Kühlschrank entwendete der Mann eine Flasche Wein, ohne dafür zu bezahlen. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,80 Promille bei dem Mann festgestellt. Er wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen und muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

Westoverledingen - Diebstahl von Elektrowerkzeugen

Im Tatzeitraum vom 15.12.2023 um 17:00 Uhr bis 18.12.2023 um 07:30 Uhr kam es in der Tydemannstraße zu einem Diebstahl hochwertiger Elektrowerkzeuge. Unbekannte Täter öffneten die Hecktür eines auf dem Grundstück abgestellten Transporters und entwendeten diverse Werkzeuge namenhafter Marken. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Täterfindung dauern an. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung zu setzen.

Emden - Ladendiebstahl

Am Montagnachmittag um 16:45 Uhr versteckte ein 25-jähriger Mann zwei Packungen Schnitzel und ein Dosenbier im Gesamtwert von 12,42 Euro unter seiner Jacke und passierte den Kassenbereich eines Lebensmitteldiscounters in der Hansastraße, ohne die Waren zu bezahlen. Während dieser Tat trug er ein Messer in seiner Jackentasche. Eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen wurde aufgenommen.

Moormerland - PKW Brand

Am Montagabend gegen 20:00 Uhr kam es auf der Van-Jhering-Straße zu einem Brand eines PKW. Während einer Probefahrt eines BMW 535i sei es ersten Erkenntnissen zufolge zunächst zu einem plötzlichen Funkensprühen unterhalb des PKW gekommen. Im weiteren Verlauf seien dann Flammen aus dem Bereich des Motos geschlagen. Die vier Fahrzeuginsassen konnten sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Fahrzeug befreien und unternahmen den Selbstversuch das Fahrzeug mit einem Feuerlöscher zu löschen. Schließlich flüchteten die Fahrzeuginsassen aus bislang unerklärten Gründen in Richtung Rudolfswieke. An der Wohnanschrift des 22-jährigen Fahrzeugeigentümers aus Moormerland konnten die Fahrzeuginsassen schließlich angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Das Fahrzeug wurde schließlich durch die Feuerwehr gelöscht.

Leer - Sachbeschädigung an PKW

Am Montagmorgen in der Zeit von 08:30 Uhr bis 10:20 Uhr wurde ein in der Ringstraße vor dem Gebäude des Straßenverkehrsamtes abgestellter grauer VW Passat beschädigt. Die vordere Seitenscheibe auf der Fahrerseite war komplett zerbrochen. Gegenstände wurden aus dem Fahrzeug nicht entwendet. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden von 250 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Ostrhauderfehn - Verkehrsunfall

Am Montagmittag um 12:20 Uhr kam eine 21-jährige Rhauderfehnerin mit ihrem Ford Fusion von der Straße ab. Die Alleinbeteiligte befuhr die Nordstraße aus Richtung Ostrhauderfehn in Richtung Potshausen. Auf gerader Strecke fuhr sie auf den rechten Grünstreifen, sodass sie hiernach ins Schleudern kam und auf den linken Grünstreifen fuhr. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stehen. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 4000 Euro.

Westoverledingen - Verkehrsunfall

Am Montag um 13:40 Uhr befuhr eine 82-Jährige aus Leer mit ihrem VW Polo die Breinermoorer Straße in Richtung B70. Beim Abbiegen auf die Bundesstraße übersah sie den bevorrechtigten 35-jährigen Führer eines LKW aus Schwerinsdorf, welcher die B72 in Fahrtrichtung Leer befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der VW Polo ins Schleudern geriet und im anliegenden Graben zum Stehen kam. Die 82-Jährige wurde leicht verletzt in ein anliegendes Krankenhaus verbracht. Der LKW-Führer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6500 Euro an den Fahrzeugen.

Holtland - Verkehrsunfall mit Rettungswagen

Am Montag um 17:35 Uhr kam es auf der B436 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem PKW. Mit blauem Blinklicht und Einsatzhorn befuhr der 47-jährige Fahrer mit einem Rettungswagen die B436 in Fahrtrichtung Leer in den Kreuzungsbereich Königstraße in Holtland ein. Der 52-jährige Führer eines Audi Q7 aus Südbrookmerland beabsichtigte die Kreuzung bei grünes Lichtzeichen von der Königstraße kommend zu überqueren. Es kam zur Kollision vom PKW und Rettungswagen. Am Rettungswagen entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro, am Audi ein Schaden von ca. 4000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell