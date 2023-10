Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bungalow

Gleicherwiesen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 28.09.2023 bis Donnerstagnachmittag gewaltsam Zutritt in einen Bungalow am Trinkhügel in Gleicherwiesen. Die Einbrecher nahmen Alkoholika, einen Rasenmäher, eine Motorsense sowie Benzinkanister an sich und konnten unentdeckt flüchten. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden telefonisch (03685 778-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0267329 entgegengenommen.

