LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu Gartenlaubenbrand mit Feststellung einer leblosen Person

Suhl (ots) - Werkzeuge im Wert von ca. 5.000 Euro entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Gartenschuppen in der Themarer Straße in Suhl. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag bis Mittwoch. Nachdem der Geschädigte den aufgebrochenen Schuppen und das Fehlen der Werkzeuge bemerkte, informierte er Mittwochnachmittag die Polizei. Zeugenhinweise werden unter Angabe des Aktenzeichens 0265989 telefonisch (03681 369-0) entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

mehr