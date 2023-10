LPI-SHL: In Arztpraxis randaliert

Schmalkalden (ots) - Mehrere Packungen Parfüm entwendete ein 19-Jähriger am Mittwoch in einer Schmalkalder Drogerie. Mit seiner Beute im Wert von ca. 170 Euro verließ er die Filiale, ohne für die Ware zu zahlen. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte der Dieb in unmittelbarer Nähe durch die alarmierte Polizeistreife festgestellt werden. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Ladendiebstahl. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle ...

