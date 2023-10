LPI-SHL: Brennende Hecke

Streufdorf (ots) - Ein 61-jähriger Traktorfahrer blieb Mittwochnachmittag mit seinem Gefährt an einer Telefonleitung in der Straße der Jugend in Streufdorf hängen. Hierdurch wurde ein Telefonmast aus der Verankerung gerissen und fiel auf die Straße. Der Vorfall hatte den Ausfall diverser Telefonanlage in der Ortschaft zu Folge. Nach Angaben des Fahrers hing die Leitung recht tief und ragte quer über die Fahrbahn. ...

