LPI-SHL: An Leitung hängengeblieben

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter stiegen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Dienstagmorgen in einen Keller eines Mehrfamilienhauses "Am Steingraben" in Meiningen ein. Sie entwendeten Lebensmittel, Hygieneartikel sowie dort gelagerte Kleidung im Gesamtwert von ca. 150 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch (03693 591-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0264343 bei der Meininger Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: ...

