Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Verkehrsunfall zwischen Fahrrädern ++ schwerer Verkehrsunfall ++ tödlicher Verkehrsunfall ++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfall ++

Leer - Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von Montagabend 20:00 Uhr bis Dienstagmorgen 07:20 Uhr besprühten unbekannte Täter mit einer Spraydose und schwarzer Farbe die Wand eines Wohngebäudes in der Hajo-Unken-Straße. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Weener - Verkehrsunfall zwischen Fahrrädern

Am Dienstagmorgen um 07:05 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Weener mit seinem Fahrrad die Dollartstraße in Richtung Torumer Ring. In Höhe der Einmündung Saxumer Ring übersah er die von rechts kommende 51-jährige Pedelec-Fahrerin aus Weener, welche den Saxumer Ring befuhr und nach links in die Dollartstraße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 51-jährige Radfahrerin verletzte sich leicht. An beiden Fahrrädern entstanden Sachschäden.

Moormerland - schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag um 16:30 Uhr kam es in der Koloniestraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Linienbus. Eine 50-jährige Fußgängerin aus Moormerland überquerte aus Richtung des Parkplatzes eines Lebensmitteldiscounters eine Fahrspur der Koloniestraße und blieb in Höhe des Mittelstreifens stehen, um den Verkehr aus Richtung Leer abzuwarten. Der 66-jährige Fahrer aus Bad Zwischenahn befuhr mit seinem Linienbus die Koloniestraße aus Richtung Warsingsfehn in Richtung Leer, übersah die auf dem Mittelstreifen stehende Fußgängerin und streifte sie mit seinem Fahrzeug. Nach der Kollision stürzte die Fußgängerin schwer verletzt auf die Straße und wurde im weiteren Verlauf durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt.

Jemgum - tödlicher Verkehrsunfall

Am 19.12.2023 um 17:25 Uhr kam es in der Hofstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Jemgum befuhr mit seinem Mercedes Sprinter die Hofstraße in Fahrtrichtung Leer. In Höhe der Einmündung zur Ziegeleistraße betrat eine 89-jährige Fußgängerin aus Jemgum nach bisherigen Erkenntnissen von rechts kommend, unvermittelt die Fahrbahn. Es ist davon auszugehen, dass sie die Hofstraße in Höhe der dort befindlichen Fußgängerfurt überqueren wollte. Der Fahrer des Sprinters konnte daraufhin nicht rechtzeitig reagieren und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Fußgängerin. Die Fußgängerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des PKW und der jugendliche Beifahrer standen bei der Verkehrsunfallaufnahme unter Schock. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und stark beschädigt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Hofstraße zwischen der Einmündung Menno-Peters-Straße und der Einmündung Ziegeleistraße ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Am Dienstagabend um 23:30 Uhr wurde durch Polizeibeamte ein 23-jähriger Mann aus Emden mit einem E-Scooter kontrolliert. Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 2,05 Promille. Dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfall

Am Dienstagmorgen um 08:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Emden mit seinem VW Kombi den Seitenstreifen der Petkumer Straße stadteinwärts. In Höhe eines Bootsverleihs beabsichtigte der Fahrzeugführer mit seinem PKW auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln und übersah den links neben ihn befindlichen Skoda Superb. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 33-jährige Fahrerin des Skodas leichte Verletzungen zuzog. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Eine Schätzung zu den Schadenshöhen liegt nicht vor.

