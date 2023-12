Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Traktoren-Versammlung ++ Körperverletzung auf Borkum ++ Versuchter Diebstahl aus Zustellfahrzeugen ++ Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol ++ Ladendiebstähle (2) ++ Verkehrsunfallflucht ++

Leer - Traktoren-Versammlung

Am Donnerstagnachmittag wurde der Polizei bekannt, dass sich eine unbekannte Anzahl von Landwirten im Bereich einer Tankstelle in Neermoor treffen wollte. Auf der Anfahrt einer Streifenwagenbesatzung der Verfügungseinheit Leer zu diesem Treffpunkt konnte auf der B70 in Richtung Stadtgebiet Leer eine Kolonne von 5 Traktoren und 4 PKW festgestellt werden. Im Bereich der Nüttermoorer Straße wurde die Kolonne gestoppt. Die Traktoren waren mit Plakaten versehen, die auf das Thema Agrardiesel-Subvention und eine Protestaktion aufmerksam machen sollte. Im weiteren Verlauf wurde die Kolonne als Versammlung deklariert, beschränkende Verfügungen erlassen sowie eine Aufzugstrecke festgelegt. Die Kolonnenfahrt startete gegen 17:20 Uhr an der Nüttermoorer Straße, verlief über die Heisfelder Straße, Augustenstraße, Friesenstraße, zurück über die Heisfelder Straße und wurde die gesamte Strecke durch die Polizei begleitet. Ende der Kolonne war gegen 17:55 Uhr am Startpunkt. Während der Kolonnenfahrt kam es zu keinen Störungen.

Borkum - Körperverletzung

Am 22.12.2023 um 01:35 Uhr kam es in einem Lokal in der Bismarckstraße zwischen einem 20-Jährigen aus Borkum sowie zwei weiteren bislang unbekannten Tätern und einem 34-jährigen Mann aus Borkum zunächst zu einer Rangelei. Ein 19-jähriger Zeuge aus Borkum versuchte schlichtend einzugreifen, woraufhin alle Personen von der Bedienung des Lokals verwiesen wurden. Vor dem Lokal ging dann der 20-Jährige auf den 34-Jährigen zu, holte aus und versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht. Der 34-Jährige wurde mit einer Prellung sowie einer Platzwunde leicht verletzt und fiel zu Boden. Im Anschluss flüchteten der 20-Jährige und die zwei unbekannten Täter. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Borkum in Verbindung zu setzen.

Leer - Versuchter Diebstahl aus Zustellfahrzeugen

Am Donnerstag in der Zeit von 04:50 Uhr bis 08:15 Uhr verschaffte sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Brief- und Paketzustelldienstes im Bahnhofsring. Nach Angaben einer 28-jährigen Meldenden aus Westoverledingen seien zwei Zustellfahrzeuge in der Nacht durchwühlt worden. Ersten Angaben zufolge sei aus den Fahrzeugen jedoch nichts entwendet worden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem versuchten Diebstahl wurden eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol

Am Donnerstagabend um 18:15 Uhr befuhr ein 28-Jähriger aus Moormerland mit seinem E-Bike den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Heinrich-Lübke-Straße und übersah hierbei eine 49-jährige Fußgängerin, welche über den Parkplatz lief. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde bei dem 28-Jährigen Alkoholeinfluss festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,87 Promille. Dem Fahrradfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Ladendiebstahl

Am 20.12.2023 um 15:35 Uhr wurde ein 51-jähriger Mann aus Emden von einem 52-jährigen Zeugen aus Weener dabei beobachtet, wie er in einem Lebensmitteldiscounter in der Hansastraße eine Flasche Wodka zu einem Preis von 5,99 Euro in seiner Hosentasche versteckte und den Kassenbereich passierte, ohne diese zu bezahlen. Der Beschuldigte konnte gestellt werden und gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Ladendiebstahl

Am Donnerstagabend um 17:05 Uhr kam es zu einem weiteren Ladendiebstahl aus einem Schuhfachgeschäft in der Neutorstraße. Eine Angestellte des Geschäfts teilte mit, dass ein unbekannter Täter ein Paar Schuhe im Wert von ca. 75 Euro in seinen Rucksack steckte und das Geschäft verließ, ohne das Paar zu bezahlen. Eine eingeleitete polizeiliche Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden des Täters. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen und die weiteren polizeilichen Ermittlungen zur Täterfindung eingeleitet.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 21.12.2023 zur Mittagszeit touchierte in der Syltstraße ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW einen geparkten grauen VW Caddy. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro an dem Caddy. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell