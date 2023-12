Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Besondere Mitteilung für alle Pressevertreter der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

PI Leer/ Emden - Besondere Mitteilung für alle Pressevertreter

Die Polizeiinspektion Leer/Emden teil mit, dass die Pressestelle der Dienststelle in der ersten Januarwoche nicht besetzt ist. Daher sind in der Zeit bis zum 07.01.2024 keine Recherche- oder andere Sonderanfragen möglich. Die Meldungen des täglichen Dienstgeschehens und dazu notwendigen Auskünfte stellt der jeweilige Dienstschichtleiter im Einsatz-und Streifendienst am Standort der PI Leer/Emden zur Verfügung.

Ab Montag dem 08.01.2024 steht die Pressestelle wieder mit dem gewohnten Service zur Verfügung.

Die Pressestelle der PI Leer/Emden wünscht einen guten Start in das Jahr 2024.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell