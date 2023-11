Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Einbruch an der Syburger Straße: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1146

Nach einem versuchten Einbruch auf der Syburger Straße im Dortmunder Ortsteil Syburg am 16. November (Donnerstag) zwischen 18:50 und 19:15 Uhr sucht die Polizei Dortmund jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich in der Nähe der Stelle, an der die Syburger Straße zur Westhofener Straße wird.

Insbesondere sucht die Polizei Dortmund diejenigen Autofahrer, die zur Tatzeit an der betreffenden Örtlichkeit unterwegs waren. Nachdem die Täter auf das Grundstück eingedrungen waren, gelangten sie schlussendlich nicht ins Haus und ließen unter anderem eine ausgefahrene Teleskopleiter zurück. Diese lag zwischenzeitlich zu einem Teil auf der Syburger Straße, weshalb manche Autofahrer der Leiter möglicherweise ausweichen mussten.

Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben wurden. Die eine Person trug eine Mütze, eine blaue Jacke, eine dunkelblaue Jeans und dunkle Turnschuhe. Der zweite Tatverdächtige trug eine graue/schwarze Schirmmütze, eine schwarze Jacke, eine graue Jeans und dunkle Turnschuhe.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen/Feststellungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

