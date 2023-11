POL-DO: Unfall auf Supermarkt-Parkplatz in Hörde: Polizei Dortmund sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund: Festnahme nach Tötungsdelikt in Dortmund In der Nacht zu Montag (26. November) kam es gegen 22:10 Uhr zu einem Tötungsdelikt in einem Mehrfamilienhaus an der Brunnenstraße in Dortmund. Ersten Erkenntnissen zufolge steht ein 47-jähriger Mann aus Dortmund im Verdacht, seine 40-jährige Ehefrau getötet und seine 21-jährige Tochter ...

