Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, d. 31.12.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Zahnarztpraxis ++ Schuppenbrand deckt Einbruch auf ++ Reifen zerstochen ++ Flucht vor Polizeikontrolle ++

Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Zahnarztpraxis

Ostrhauderfehn - In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis in der Potshauser Straße ein. Der Unbekannte hatte u. a. ein Notebook sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet, ehe er vom Tatort flüchtete. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Schuppenbrand deckt Einbruch auf

Emden - Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind in der Sonntagnacht gegen 00:45 Uhr zu einem Schuppenbrand in die Wolthuser Straße alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, stand der Schuppen bereits in Vollbrand. Weil der Schuppen an ein Wohnhaus grenzte, beabsichtigten die Beamten, bei den Bewohnern zu klingeln, um sie zu warnen. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass die Wohnung Einbruchspuren aufwies und mutmaßliches Einbruchwerkzeug im Hausflur lag. Die Hausbewohner öffneten schließlich die Tür. Bei einer Nachschau in der Wohnung entdeckten sie, dass sich ein ungebetener Gast in ihre Wohnung eingeschlichen hatte. Ein 30-jähriger Mann aus Emden war offensichtlich für die Einbruchspuren verantwortlich und war gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Er hatte innerhalb der Wohnung Wertgegenstände der Hausbewohner an sich genommen. Die Beamten nahmen den Mann zur Durchführung von beweissichernden Maßnahmen vorübergehend mit zur Dienststelle. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird geprüft, ob der 30-Jährige auch für den Brand verantwortlich ist. Die Feuerwehr hatte ein Übergreifen des Feuers verhindern können.

Leer - Reifen zerstochen

Leer - Im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Samstagnachmittag beschädigte ein unbekannter Täter zwei Reifen eines PKW, der auf einem Parkplatz in der Fokko-Ukena-Straße abgestellt war. Die Beamten stellten an beiden Reifen Einstichstellen fest. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Moormerland - Flucht vor Polizeikontrolle

Moormerland - Wegen verschiedener Verkehrsdelikte muss sich ein 26-jähriger Mann aus Moormerland verantworten, der am Sonntag gegen 02:40 Uhr versuchte, sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in der Königstraße unterwegs und missachtete jegliche Anhaltesignale der Beamten. Den Beamten gelang es schließlich, das Fahrzeug auf einem Grundstück zu stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, der PKW seit mehreren Monaten nicht mehr zugelassen ist und die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gestohlen wurden.

