Polizei Homberg

POL-HR: Borken - Einbruch in Imbissstand - Bratwürste entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.08.2023:

Borken

Einbruch in Imbissstand - Bratwürste entwendet

Tatzeit: Samstag, 19.08.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 21.08.2023, 06:45 Uhr

Unbekannten sind im angegebenen Tatzeitraum in einen Imbissstand in der Alfred-Nobel-Straße in Borken eingebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen ein Loch in die Eingangstür des Imbissstands und gelangten so in den Innenbereich. Hier wurden alle Behältnisse nach Wertgegenständen abgesucht. Aus den Kühlschränken entwendeten die unbekannten Täter ca. 200 Bratwürste, fünf Kochwürste sowie einige Flaschen Cola und Bier.

Der Wert der entwendeten Waren liegt bei 250,- EUR. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 2000,- EUR angegeben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell