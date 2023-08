Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen - BMW durch Unbekannte gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.08.2023:

Guxhagen

BMW durch Unbekannte gestohlen

Tatzeit: Sonntag, 20.08.2023, 01:58 Uhr

Mehrere Unbekannte waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einer Tat beteiligt bei der in der Goethestraße in Guxhagen ein BMW gestohlen wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es den unbekannten Tätern gelang das elektronische "Keyless-Go-Signal" abzufangen, damit die Fahrzeugverriegelung zu überwinden und in der Folge den BMW auch zu starten. Bei dem entwendeten BMW handelte es sich um einen BMW M2 Competition in weiß. Zur Tatzeit waren an dem Pkw die amtlichen Kennzeichen KS-TB 808 angebracht.

Der entwendete BMW hat einen geschätzten Wert von 50.000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell