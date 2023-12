POL-MFR: (1431) Schwerer Verkehrsunfall auf der B 2 - 19-jährige Frau verstorben

Erlangen (ots) - Am Sonntagabend (10.12.2023) rief ein unbekannter Mann in einem Fast-Food-Restaurant in der Erlanger Innenstadt judenfeindliche Parolen. Die Kriminalpolizei Erlangen ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Der Unbekannte fiel einem Zeugen gegen 20:45 Uhr in einem Schnellrestaurant am Hugenottenplatz auf. Da der Mann mehrfach antisemitische Äußerungen ...

