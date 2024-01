POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, d. 02.01.2024

PI Leer/Emden (ots) - ++ Diebstahl aus Zahnarztpraxis ++ Schuppenbrand deckt Einbruch auf ++ Reifen zerstochen ++ Flucht vor Polizeikontrolle ++ Ostrhauderfehn - Diebstahl aus Zahnarztpraxis Ostrhauderfehn - In der Nacht von Freitag auf Samstag drang ein unbekannter Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Zahnarztpraxis in der Potshauser Straße ein. Der ...

