LPI-EF: Hund misshandelt

Erfurt (ots) - Am Freitagabend, den 11.08.2023 kam es gegen 23:00 Uhr in der Erfurter Innenstadt zu einer handfesten Auseinandersetzung. Mehrere Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren äußerten volksverhetzende Aussagen und skandierten dabei rechtsradikale Parolen. Gegen 23:00 Uhr wurden diverse Passanten hierauf aufmerksam und stellten die Täter zu Rede. An der folgenden körperlichen Auseinandersetzung beteiligten sich ...

mehr