POL-FR: Mehrere Pkw-Aufbrüche und ein entwendetes E-Bike

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 05.08.2023, um 16:45 Uhr, ereignete sich in Emmendingen, Karl-Friedrich-Straße, bei der Zufahrt vom Rewe-Markt auf die B3, an der dortigen Lichtzeichenanlage, ein Verkehrsunfall, an welchem ein weißer Pkw und ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, musste der 24 Jahre alte ...

mehr